Soto es uno de los miembros de la Comisión Técnica

Redacción – Para el polémico directivo del Herediano, Jafet Soto Molina, afirma que quedó demostrado que los microciclos de la Selección Nacional si sirve y no como muchos creen, que por medio de las redes sociales han criticado los mismos.

Soto defiende el parón del campeonato nacional por causa de ayudar a la Tricolor, ya que como miembro de la Comisión Técnica que asesora a Luis Fernando Suárez es fundamental este tipo de trabajos en el proyecto gol con jugadores locales.

Fiel a su estilo, Soto señala que al timonel cafetero le ayudó a observar, analizar y evaluar jugadores para que defiendan al país en la octagonal de la Concacaf para así soñar con llegar al Mundial de Catar 2022.

Todo esto fue clave para que se convocaran un total de 13 jugadores que estuvieron en estos microciclos. Entre los más destacaron estuvieron Aarón Suárez, Jewison Bennette, Orlando Galo, Yeltsin Tejeda, Francisco Calvo y Gerson Torres.

Estos jugadores fueron fundamentales para que La Sele siga con vida en la eliminatoria, tras ganarle por 2-1 a Honduras en el Estadio Nacional. Por ello, Soto cree que se debe hacer microciclos en diciembre para ver el estado físico de los seleccionados.

Jafet Soto habló con Teletica Radio y señala que la Comisión Técnica ha dado las herramientas adecuadas a Luis Fernando Suárez en su labor con la Tricolor.

«El grupo lo decide Luis Fernando Suárez, pero me parece importante hacer microciclos en diciembre para no perder la pista y mantener el estado físico de algunos, sin que dejen de descansar o aprovechen algunos días, pero ahorita estamos en un estado donde no podemos dar ninguna libertad ni podemos relajarnos con el tema de selección.

Más bien debemos buscar, que ese nivel por lo menos no se va llegar al 100% pero si mantener un nivel físico aceptable para que la integración después no sea tan complicada, obviamente parte de lo que creo que sigue siendo determinante es la observación y evaluación en el rendimiento de los jugadores, indudablemente los jugadores que no estén en competencia, pues la única forma de evaluarlos y verlos son microciclos.

Creo que es muy importante para los entrenadores seguir viendo opciones de cara a tres meses finales, donde está en juego la clasificación al Mundial. Entonces, creo que quedó demostrado que los microciclos de la Selección Nacional sirven, de los 21 contando a Calvo que estuvo en el microciclo, un total de 13 de se quedaron en la lista final y en el primer partido jugaron 6 ante Canadá, así que creo que las herramientas para el profesor Suárez son importante para un cierre finalísimo», afirmó Jafet Soto Molina.