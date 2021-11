Rojiamarillos brillaron en la jornada 20 con una goleada ante la ADG

Redacción- Jeaustin Campos tiene claro sus metas y las del Herediano por lo que no festeja en exceso la obtención de un puesto entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Puesto que el timonel quiere guiar al llamado «equipo que nació grande» hacia lo más alto del fútbol nacional con lo que sería la copa 29 en la historia del club.

Situación por la que asegura que no bajaran los brazos en los dos encuentros restantes del Apertura 2021 para así no dejar ir el liderato.

Lugar en la tabla que les aseguraría estar presentes en una gran final nacional en caso de ser necesaria para definir al monarca nacional.

Estas fuertes y claras aspiraciones genera que Campos asegure que no va a rotar la planilla para darles descanso y que solo lo hará en caso de ser necesario por alguna lesión, acumulación de amarillas o otros motivos de causa mayor.

«Estos momentos donde parece que todo está bien siempre tenemos que buscar la mosca en la sopa y si no hay pues seguimos buscando, yo le pedí a mis jugadores hoy que no podíamos bajar la guardia, que no podíamos relajarnos y no solo decirlo, también tener el compromiso con ellos de también actuar, entonces ya logramos el primer objetivo que fue clasificar, pero ahora tenemos otros objetivos, el segundo objetivo es quedar en primer lugar y eso no lo tenemos asegurado todavía».

«No voy a descansar a nadie, salvo una lesión o algo así obviamente no vamos a ser tan imprudentes, pero sí los que están en estos momentos en disponibilidad, utilizaremos a lo que a nuestro criterio sean los mejores jugadores para enfrentar el partido de Grecia y si se combinan los resultados, estamos en el primer lugar, pues obviamente ya», expresó Campos tras la victoria de Herediano ante Guanacasteca.