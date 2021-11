DiCaprio ganó 25% más que Lawrence

Redacción- Esta semana se dio a conocer que la actriz Jennifer Lawrence ganó menos dinero en su nueva película «Don’t Look Up» (No Mires Atrás), en comparación con su compañero el también actor, Leonardo DiCaprio, pero eso no le molestó a la actriz.

En una entrevista con Vanity Fair la actriz de Los Juegos del Hambre, admitió que pese a que ella y DiCaprio eran los protagonistas principales, no le molesta que su compañero gane más dinero, pues afirma que DiCaprio obtiene más taquilla que ella.

«Mira, Leo obtiene una mejor taquilla que yo. Me siento extremadamente afortunada y feliz con mi trato» dijo Lawrence

Sin embargo, la actriz si reconoce que existe una brecha salarial en Hollywood.

«Pero en otras situaciones, lo que he visto y creo que otras mujeres en este trabajo han visto también, es que es extremadamente incómodo indagar sobre la igualdad de salarios. Y si cuestionas algo que parece desigual, te aseguran que no es disparidad de género, pero no te saben decir qué es exactamente», expresó

Asimismo, Lawrence se mostró muy feliz y orgullosa de que su nombre saliera de primero en los créditos de la filmación.

«¿Estoy contenta con ser la primera en la hoja de llamado? Claro. Y creí que se debía reflejar (en los créditos). Leo fue muy cortés al respecto. Creo que teníamos algo llamado Laverne & Shirley, que es lo que inventaron cuando los dos son protagonistas. Pero creo que en algún punto, presioné más allá de eso: ¿y si no fuera igual?», mencionó

A Lawrence le pagaron $25 millones por su participación, mientras que el actor ganó $30 millones.