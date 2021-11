Ortiz suma cuatro goles en el torneo tico

Redacción – El delantero costarricense, José Guillermo Ortiz, deja claro que en la Tricolor no va ir a Canadá en busca del empate, si no que están decididos a buscar los tres puntos en la complicada visita a Edmonton, donde se esperan bajas temperaturas.

Ortiz es llamado a ser el delantero titular de la Tricolor ante los de la «Hoja de Maple», que tendrán más de 50 mil aficionados apoyándolos en este duelo eliminatorio.

En La Sele son conscientes de lo que juegan ante los norteamericanos, por lo que el atacante del Herediano deja claro que ha hecho extras y se siente al 100% para dejar la vida por Costa Rica, luego de haber sido afectado por el Covid-19 días atrás.

Es por ello, que el atacante de 29 años que registra cuatro goles en 542 minutos a lo largo de siete partidos disputados con el Team. Esos números hacen que Ortiz llegue con la ilusión al tope para aportar en el representativo patrio.

José Guillermo Ortiz afirma que está listo para darlo todo y apoyar a sus compañeros, ya que son conscientes de responsabilidad ante la Selección de Canadá.

«He trabajado bastante fuerte en Herediano, he hecho extras y la verdad es que me siento bien, si toca desde el arranque como siempre dar lo máximo y no dar un balón por perdido, es la selección, todos quieren estar acá y entonces tengo que aprovechar, si no me toca apoyar al compañero que va jugar y Dios primero sacar el resultado, por lo que no vamos ir a Canadá por el empate, vamos por los tres puntos.

Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y vamos ir hacer un juego inteligente, necesitamos los tres puntos para después sacar un partido muy difícil ante la Selección de Honduras», afirmó José Guillermo Ortiz.

Luis Fernando Suárez no solo tiene a Ortiz como atacante a su disposición, ya que también cuenta en sus filas con jugadores como Anthony Contreras y Joel Campbell, este último será fundamental para que La Sele logre algo este viernes a las 8:05 pm.