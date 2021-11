Daniel Campos llegó al Centro de Alto Rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense desde Atenas plagado de sueños e ilusiones.

Por Keylor Suárez Gómez para Digitus CR

Daniel Montoya Campos es un joven vecino de Atenas de 19 años de edad, que está dando sus primeros pasos como futbolista en las divisiones menores de Liga Deportiva Alajuelense.

Montoya tuvo la oportunidad de entrar al club rojinegro por su participación en unas visorias en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en el mes de agosto. Allí, su lucidez y buen juego como extremo izquierdo, llamaron la atención de los encargados de elegir a las mejores futuras fichas manudas.

«Al llegar vi el logo grandísimo de la Liga (Deportiva Alajuelense) y la verdad fue una sensación enorme. También pude compartir con jugadores de primera división del equipo y fue demasiado chiva.»

Daniel Montoya Campos . Cortesía de Daniel Montoya Campos

El actual jugador de la categoría U20 de Alajuelense, practica desde niño el deporte que considera como el de sus amores. El fútbol es de los mejores pasatiempos que realiza gracias al apoyo incondicional de su familia, entre ella el de su abuelita, que en paz descanse, quien siempre estuvo a su lado diciéndole que iba a llegar muy lejos.

Además, Montoya también es asistente en un equipo del barrio de niños y jóvenes, donde sus bases de entrenamiento son las aprendidas en el CAR.

Foto Cortesía de Daniel Montoya Campos

A continuación, las declaraciones del joven que sueña en llegar a lo más alto del fútbol nacional e internacional.

¿Con cuáles equipos ha jugado para su desarrollo como deportista?

He jugado con varios equipos, especialmente de barrio, pero he tenido la dicha de poder estar en una escuela de la Liga Deportiva Alajuelense y Grecia.

¿Cuáles son sus mayores metas a futuro?

Mi mayores metas tanto en el fútbol como en mi vida, son poder disfrutar cada día de lo que hago, más con este deporte que tanto me gusta. Incluso deseo llegar lejos, tanto a nivel nacional como internacional. Además, me gustaría poder brindarle ayuda a muchachos de escasos recursos para que logren cumplir sus sueños de ser jugadores profesionales.

¿Se le ha presentado la oportunidad de jugar en algún club de primera división de Costa Rica o de otro país?

Aún no he tenido oportunidad de debutar en primera división, pero si tuve una opción para ir a unas visorias en España. Por ahora no pude asistir debido a algunos requisitos, pero finalmente llegamos a un acuerdo para viajar en el 2022.

¿Cómo se dio la oportunidad de llegar al CAR?

Llegué al CAR por medio de visorias que estaban brindando en busca de nuevas figuras. Además, entrenar en las instalaciones de unos de los clubes más grandes del país, fue increíble.

¿Quiénes son los jugadores que considera modelos a seguir? Ya sea de la Liga Deportiva Alajuelense u otro equipo.

Los jugadores que me motivan son varios. Keylor Navas, porque nos enseña que sin Dios no somos nada y que tiene que estar en todo lo que hagamos.

Igual Cristiano Ronaldo, que siempre ha sido mi ídolo por su forma de desempeñarse en la cancha.

De Alajuelense, la verdad todos son muy buenos, pero admiro mucho a Bryan Ruíz, ya que es el capitán y siempre está atento a motivar a los demás. También a Alonso Martínez, porque es jugador sobresaliente tanto con el club como en «La Sele», al igual que Ruíz.

Y por último, Fernanda Campos, que es mi mayor inspiración. Ella es una jugadora de mi barrio que debutó en Carmelita, definitivamente es súper crack en el fútbol.

¿Cuáles son los consejos que le han dado los visores experimentados para poder ir creciendo en el fútbol?

Que siga con el fútbol porque tengo futuro, además que mi humildad es un papel muy importante y eso me ayudará a cumplir lo que me proponga en la vida.

¨Sin duda alguna me gustaría representar a la Selección Nacional, creo que eso es parte del sueño de cada jugador¨, finalizó emocionado.