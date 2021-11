Retana le mandó un mensaje a los rivales florense

Redacción – El presidente del Herediano, Juan Carlos Retana, afirma que si la escuadra florense decidiera construir un Centro de Alto Rendimiento (CAR) les llegaría la DEA a las oficinas del equipo que nació grande.

Retana deja claro que en el Team no les gusta jactarse de las grandes ventas que hacen al extranjero o sacar pecho con la planilla más cara, ya que por un política de Fuerza Herediana evaden todo ese tipo de comentarios.

En el cuadro florense son conscientes de lo que vale su nómina, la cuál según transfermarkt tiene un valor total de 6,85 millones de euros. Este monto hace al plantel liderado por Jeaustin Campos como el más valioso de Centroamérica.

Herediano supera grandes instituciones regionales como Olimpia de Honduras, Comunicaciones de Guatemala y hasta a la misma Liga Deportiva Alajuelense. Pese a ese gran equipo que tienen, en el Team no sacan pecho con ese hito.

Pese a ello, el mandamás del equipo que nació grande afirma que si hacen un CAR florense, probablemente les llegue la DEA (por sus siglas en inglés). La cuál es una agencia del departamento de justicia de los Estados Unidos.

Juan Carlos Retana habló con ESPN Costa Rica y señala que en el cuadro rojiamarillo no tienen las facilidades de otros clubes, que hacen cosas y nadie les dice nada, ya que si lo hace el Team se haría todo un escándalo mediático.

«A nosotros no nos gusta hablar sobre eso, decir que hacemos una venta muy grande, pero nosotros sabemos lo que vale nuestro equipo, el Herediano es la planilla más cara. Es política de la junta directiva, nosotros hacemos un CAR y nos cae la DEA, así de sencillo, nosotros no tenemos las facilidades de otros equipos que pueden hacer esas cosas y nadie les dice nada, entonces preferimos no estar en esas, proclamando inocencia y demás, el que es inocente es inocente y si se hacen bien las cosas pues los resultados se ven con un equipo bueno deportivamente, nosotros estamos construyendo nuestro estadio mientras otros planifican, nosotros no necesitamos cacarear, mejor les mostramos el huevo», afirmó Retana a ESPN Costa Rica.

La escuadra herediana es líder del Apertura 2021 con 36 puntos en 19 fechas disputadas, lo cuál refleja el buen trabajo de la institución en el año de su centenario.