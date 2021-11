«Necesito volver a casa y estar con mis hijos» admitió Kanye

El rapero Kanye West no supera a su hermosa ex-esposa Kim Kardashian, y aseguró que Dios quiere que vuelva con la empresaria.

Kanye dijo esas palabras durante el acto de Acción de Gracias organizado por la parroquia Mission de Los Ángeles, y subió el video a su cuenta de Instagram.

“La historia que Dios quiere que veamos es que todos podemos ser perdonados en nuestras relaciones. Hemos cometido errores, yo he cometido errores, he hecho cosas que no son aceptables como marido, pero hoy, ahora mismo y por la razón que sea quiero cambiar” expresó Ye

Además, también dijo: «Necesito volver a casa y estar con mis hijos», actualmente el rapero vive a la par de Kim, para no perder la relación tan cercana que tiene con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

El pasado mes de octubre el artista antes conocido como Kanye West ahora se llama oficialmente «Ye». Un juez de Los Ángeles accedió a la solicitud del rapero de 44 años que decidió llamarse solamente Ye, sin apellido ni segundo nombre, confirmó el lunes un vocero de un tribunal de la ciudad.

El cantante ha llevado su nuevo nombre a otros ámbitos, por ejemplo, el título de su álbum de 2018 se llama ‘Ye’. West ha asegurado en algunas entrevistas que, además de ser una abreviatura de su nombre que le gusta, tiene un significado religioso para él: es una palabra que se usa a lo largo de la Biblia.

Actualmente a Kim Kardashian se le relaciona con el comediante de 28 años, Pete Davidson, hay varios rumores de que ambos pueden estar iniciando una relación amorosa, pese a que ninguno a confirmado o negado nada, se les ha visto en varias ocasiones agarrados de la mano y en cenas románticas.