La colombiana comenzará las grabaciones en enero

Redacción- ¡Así es! Por primera vez Karol G tendrá su debut como actriz en una nueva producción en Netflix, así lo confirmó la cantante en el programa «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

La colombiana aseguró que no se tratará sobre su vida, sino, que tendrá un personaje en una nueva serie.

“Voy a actuar. Tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar; tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso”, afirmó Karol G

En el programa la paisana dijo que las grabaciones comenzarán en enero, además, no amplio más información sobre su personaje, así como tampoco dijo el nombre o trama de la producción.

En febrero de este año, la cantante, mencionó en el programa «The Rockstar Show, by Nicky Jam», que le gustaría incorporarse en el mundo de la actuación e interpretar a la mala de la película.

“Yo tengo muchos planes que no son la música… no sé, la actuación y, en realidad, yo de actuando me sueño siendo la mala horrible de la película. Siempre me pasa que mis personajes favoritos son el malo porque es del que como todo el mundo se acuerda… ese es el personaje que yo quiero hacer”, dijo Karol G en febrero de este año

El pasado jueves 18 de noviembre, se vivieron los Latin Grammy 2021, en los cuales, Karol G se llevó el premio a «Mejor interpretación reguetón’ por cuenta de una canción en particular: ‘Bichota’».