Kristian Mora cuenta en su haber con más de 30 años de experiencia entre narración y reporteo. Acumuló 12 años en el campo del reportaje en Monumental y Canal 7 aunque su faceta mas destacada proviene de sus brillantes narraciones llenas de sentimiento cuando se trata de la “Sele”. Como olvidar esa tanda de penales en los octavos de final del Mundial Brasil 2014, donde Costa Rica se enfrentó a Grecia en el estadio Itaipava Arena Pernambuco, y le puso la piel de gallina a todo un país con su voz.

¿El periodismo fue su primera opción?

En realidad fue mi única opción siempre, ya que desde muy pequeño me gustaba el futbol, el deporte y los medios de comunicación. Teniendo 4-5 años mis papás me llevaban al estadio en San Ramón y las personas en esos tiempos tenían la costumbre de amanecer con un radio. De ahí fue cultivándose el amor al deporte de la mano de los medios de comunicación. Todos los días recibíamos el periódico La República y yo leía siempre la sección de deportes. Entonces, de una u otra manera, la decisión siempre estuvo tomada y era lo que me gustaba.

¿Cómo fueron sus inicios?

Estando en noveno, recuerdo ver un anuncio en San José, de un curso de locución. Le pedí a mis papás que me inscribieran y allí conocí a alguien que trabajaba en radio América Latina y me dijo que llegara a un programa. Esa fue mi primera experiencia y después en esa emisora se transmitieron los Juegos Nacionales de San Ramón, emisiones de las que formé parte. Y lo que es la vida, porque a pesar de que era una emisora AM muy pequeñita, empezó a transmitir partidos de Primera División de Uruguay de Coronado, de ahí fue como ya empecé y aunque aún era un colegial ya estaba en el medio.

¿Cuáles son las claves para llegar a ser un buen periodista?

Esto, como en todo, depende de muchas cosas. De que esté seguro que eso es lo que quiere, que de verdad quiere dedicarse a esto y que esté anuente a sufrir el precio. Al comienzo, siempre hay que comer un poquito de zacate, llevarse algunos golpes y ese tipo de cosas.

Y también va de la mano del talento de cada quien. Hay muchos que quieren ser futbolistas pero que no son buenos, hay gente que quiere ser arquitecto y no sabe dibujar. Aunque está claro que con esfuerzo y mucho trabajo lo van a lograr.

Pero para mí la clave es que exista una pasión desmedida. Lo digo porque he visto que en las nuevas generaciones eso no existe. La gente dice cosas como voy a ver si me sirve, como me puedo de dedicar a esto me puedo dedicar a otras cosas. No está la misma pasión de «nací para esto y mato por esto». Lo siento como más liviano.

¿Qué es lo más difícil de trabajar en el periodismo?

Hay muchas cosas, depende del medio. Esta no es una profesión para hacer dinero, no es un doctor ni un especialista, entonces una vez más hay que tener la idea muy fuerte de lo que quieres ser. Porque pueden venir reclamos hasta desde la familia, horas de trabajo por ingresos. En esto son sábados, domingos, feriados y todo. Son parte del día a día. Entonces digamos que, entre comillas, hay un sacrificio de vida para el que no entiende lo que estamos haciendo y hablo desde un punto de vista de una esposa, esposo o hijos.

¿Cómo ha cambiado el periodismo con las redes sociales?

Eso cambio el mundo, desde el periodismo hasta cualquier carrera. Obviamente varia porque la noticia ahora es inmediata, ya el propio deportista, la propia institución, hasta la misma federación, da la noticia. Antes había que esperar que llegara el periódico al día siguiente para saber qué pasó o estar atento a un programa de radio en la noche.

Las redes sociales volvieron al periodismo muy interesante y muy bonito, pero amenazando la calidad, porque el tema es la inmediatez, la noticia de una vez o la fotografía, dejando de lado la calidad del contenido, de la nota. Eso ya no existe, pero es parte del cambio en el mundo.

De todas formas, el avance tecnológico me parece muy bueno. Por ejemplo, podes hacer cosas que antes era muy difícil o caro, como obtener una señal de otro país y que ahora con un teléfono se hace sencillo.

Kristian Mora Blanco, la voz de la experiencia en los medios de comunicación. Sus pasos por grandes emisoras y televisoras como Canal 7 o actualmente en Tigo Sport, deja en claro que para ir subiendo escalones en el periodismo la clave es la pasión y el deseo.“El tema es estar. Metido en la casa difícilmente va a pasar algo, pero estando en cualquier lugar o que conozca a una persona, con el tiempo lo va a lograr”, comentó para culminar el periodista y narrador.