La pareja confirmó su relación en octubre del 2019

Redacción- ¡Es oficial! Tras dos años de relación la actriz Kristen Stewart confirmó su compromiso con la guionista Dylan Meyer el pasado 2 de noviembre en el programa The Howard Stern Show.

La actriz de Crepúsculo le dijo al presentador del programa, Howard Stern, que ansiaba que le Meyer le pidiera matrimonio.

«Nos vamos a casar, lo haremos totalmente..Quería que me propusieran matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo clavó. Fue muy lindo, lo hizo muy bien. Nos casamos, está sucediendo», afirmó Stewart

Asimismo, la actriz mencionó que no estaba segura quién iba a pedir matrimonio primero.

«No fui específica en absoluto. No es un hecho que sería la elegida. ¿Sabes a qué me refiero? Con dos chicas, nunca se sabe quién va a cumplir esa extraña petición en la cuestión del rol de género. No hacemos eso ni pensamos en eso en esos términos. Ella simplemente agarró ese tazón y lo hizo posible. Fue jodidamente lindo «, dijo Stewart

La pareja, confirmó su relación en octubre del 2019 mediante una foto que la guionista subió a Instagram de ellas dándose un beso. Se conocieron 7 años atrás en un set de grabación, pero no se volvieron a reencontrar hasta hace dos años, en la fiesta de un amigo en común y ahí surgió el amor.

Hasta el momento ninguna de las dos ha dicho la fecha que tienen pensada para casarse, pero si se puede ver la felicidad de ambas por dar el siguiente paso.