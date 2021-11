En abril de este año la actriz comunicó a través de su abogado que no autorizaba el uso de su imagen en Luis Miguel: la serie

Redacción- El pasado 28 de octubre se estrenó la tercera y última temporada de la famosa serie Luis Miguel, la serie, la cual, ha dejado muchísimo de que hablar al ver más de cerca la vida del «Sol de México», pero algo que ansiaba el público, era ver la aparición de La Chule en el programa, sin embargo, esta no quiso aparecer.

El reconocido cantante mexicano Luis Miguel y la bella actriz Aracely Arámbula, popularmente conocida como La Chule mantuvieron una relación amorosa del 2005 al 2009, convirtiéndose en aquella época en una de las parejas más famosas, además, comparten dos hijos, es por esto, que los fanáticos de la serie, ansiaban ver la historia de amor más cerca y se comenzaron a cuestionar cuando vieron que la actriz no apareció.

Sin embargo, a casi un mes de su estreno, La Chule reveló en el programa Hoy Día, el verdadero motivo por el cuál no quiso aparecer en el programa.

La hermosa rubia afirmó que desde abril de este año, comunicó a través de su abogado que no autorizaba el uso de su imagen en Luis Miguel: la serie, además, aseguró, que fue ella, desde un inicio, quien decidió no ser representada, contradiciendo las palabras del Sol de México, quien le habría pedido a los productores no colocarla en el proyecto.

“Tomé esa decisión porque desde hace mucho tiempo yo venía pidiéndoles a la gente de él (Luis Miguel), a su abogado, que por favor no fueran a sacar nuestra historia porque yo sabía que iban a sacar su vida. Nuestra historia es una historia increíblemente maravillosa, pero no la iban a contar como fue porque ellos no la vivieron”, mencionó la actriz

Expresó que sabía que no iban a contar su historia como en realidad y más bien la iban a modificar.

“La iban a contar unos escritores de esta casa productora. Si yo no les cuento esa historia o no se las cuenta él pues no va a ser tal cual la historia y van a tener pinceladas de lo que medio sabía. Pero nadie lo sabe porque son cosas muy hermosas que vivimos nosotros y la gente muy cercana a nosotros, pero no iban a contarlo esas personas. Yo creo que no correspondía. Yo lo que les pedí es que no sacaran esa parte porque es una parte muy hermosa, muy valiosa para mí, para él. Entonces que sacaran su vida, tenían muchas cosas que lucir”, detalló La Chule

Además, dijo que no existía ningún contrato de confidencialidad que firmó con Luis Miguel, el cual supuestamente decía que no podía tener otras parejas sentimental o hablar de su vida privada.

“Ese contrato no existe. No tengo contrato de nada. No existe nada, es un mito, son tonterías; conmigo no existe ningún contrato yo soy una persona libre de hablar lo que yo quiera”, afirmó la rubia