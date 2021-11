Al realizar su tercera ecografía, los doctores se dieron cuenta de que el bebe no tenía latidos

Redacción- La reconocida cantante británica, Jessie J, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de que lamentablemente sufriera un aborto espontáneo, luego de que decidiera tenerlo ella sola.

Jessie J, compartió la triste noticia mediante su cuenta de Instagram, donde afirmaba que la tristeza que siente es abrumadora, sin embargo, que ella es fuerte y va a estar bien.

«Quiero ser honesta y verdadera y no ocultar lo que siento. Me lo merezco. Quiero ser tan yo misma como puedo ser en este momento. No solo para la audiencia, sino también para mí y para mi pequeño bebé que hizo lo mejor. Me conozco a mí misma y sé que hablaría de ello en el escenario porque eso es lo que soy. Entonces, en lugar de un discurso emocional lleno de lágrimas tratando de explicar mi energía. Esto se siente más seguro..Decidí tener un bebé por mi cuenta. Porque es todo lo que siempre quise y la vida es corta. Quedar embarazada fue un milagro en sí mismo y una experiencia que nunca olvidaré y sé que volveré a tener» escribió la cantante

De igual forma, la artista escribió que no quiso cancelar su concierto de ayer, porque cantar le llena el alma de la alegría, para ella es una terapia de amor propio y es su forma de procesar todo.

La cantante de pop de 33 años aún no le había contado a nadie que estaba embarazada, ni había explicado que iba a tener un bebé, en su publicación de Instagram dijo que se dio cuenta de que su bebé no tenía latidos, cuando se hizo su tercera ecografía.

«Después de realizar mi tercer escaneo y me dijeron que ya no había latidos» expresó.