Vida y obra de los grandes exponentes del arte regresa al país gracias a su alianza con el Centro Cultural Costarricense Norteamericano

Redacción- ¡Así es! Si es fanático del arte, tome nota, porque las grandes obras como Van Gogh, Da Vinci, Raffaello y Frida Kahlo llegan a la pantalla del Magaly en una nueva temporada de Exhibition on Screen.

Exhibition on Screen, es la serie pionera de películas cinematográficas sobre exposiciones, galerías, vida, pasiones y las obras de emblemáticos artistas y regresa gracias a una alianza con el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN) y el Cine Magaly.

“Sunflowers”, la historia de los girasoles de Vicent van Gogh, es la primera presentación de la Temporada 2021- 2022 que arranca con doble función este 5 de diciembre a las 2:30 p.m. y el 7 de diciembre a las 6:30 p.m.

En enero del 2022 es el turno de “Raphael Revealed”, que se exhibirá los días 9 de enero a las 2:30 p.m. y 11 de enero a las 6:30 p.m. y ofrece un acceso exclusivo a la mayor exposición jamás celebrada a las obras de Raffaello Sanzio con motivo del 500 aniversario de su muerte celebrada en Roma.

Para febrero se exhibirá el estreno “The Danish Collector: Delacroix to Gauguin”, los días 6 y 8 de febrero. Dirigida por David Bickerstaff, hace referencia al visionario empresario danés Wilhelm Hansen, coleccionista que acumuló obras extraordinarias en su casa de verano y los mejores ejemplos de arte francés del siglo 19.

El 6 y 8 de marzo será el turno de “Frida Kahlo (International Women’s Day), un viaje a través de la vida de un verdadero ícono que a menudo fue turbulenta. Esta proyección hace uso de la última tecnología para ofrecer una calidad inimaginable de los trabajos clave a lo largo de su carrera, y un acceso privilegiado a sus obras, su febril creatividad, su resistencia y su inigualable lujuria por la vida, la política, los hombres y las mujeres.

La historia de Cristo llega a la gran pantalla en abril con el título “Easter in Art”, el 5 y 10 de abril del 2022. Una película bellamente elaborada que explora la historia de la Pascua tal como se describe en el arte, desde la época de los primeros cristianos hasta la actualidad, y como la muerte y resurrección ha sido descrita por los más grandes artistas de la historia a lo largo de los tiempos.

Y finalizará con las proyecciones “Leonardo: The Works”, un recorrido por los trabajos de Da Vinci con motivo del 500 aniversario de su muerte el 1 y 3 de mayo; y con “Pissarro: Father of the impresiosnism”, en el dramático recorrido que tuvo Camille Pissarro, padre del movimiento impresionista el 5 y 7 de junio.

Las entradas para disfrutar de cada uno de estos viajes excepcionales tienen un costo de ₡6.500 general, ₡5.000 estudiantes y ciudadanos de oro.

Se pueden obtener en la boletería del Cine Magaly, al teléfono 2222-7116 o mediante el sitio web www.cinemagaly.com