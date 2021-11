Lezcano suma seis goles en el semestre

Redacción – El delantero costarricense, Andrés Lezcano, cree que el menosprecio al fútbol de Guatemala le ha impedido estar en La Sele, que es uno de sus mayores sueños como futbolista profesional debido que siempre ha tenido ganas de representar al país.

Lezcano defiende los colores del reconocido Comunicaciones, que recientemente eliminó al Deportivo Saprissa en Liga Conconcacaf con global de 5-5, pero por goles de visitantes lograron avanzar y dejar en el camino a los morados.

En dicha serie, el oriundo de Cariari, Pococí, fue protagonista con un gol en la vuelta. Con el número 7 en su espalda, el atacante tico es punto alto de los cremas.

Aunque destaca desde hace 2 años con club guatemalteco más reconocido, Lezcano nunca ha sido tomado en cuenta en La Sele, lo cuál no le quita las ganas de seguir siendo protagonista y seguirá dándolo todo para recibir una oportunidad algún día.

Para el atacante de 31 años, uno de los factores por los que nunca ha sido llamado se debe al histórico menosprecio al fútbol guatemalteco en Costa Rica, pese a que recientemente clubes chapines eliminaron a Saprissa y Alajuelense en Liga Concacaf.

Incluso, Lezcano señala que cuando estaba en Pérez Zeledón fue convocado varias veces a microciclos, pero desde que está en Guatemala no volvió a ser tomado en cuenta.

Andrés Lezcano conversó con AMPrensa.com y afirma no ha podido vestir los colores de Costa Rica, debido al menosprecio a Guatemala que tanto lo ha perjudicado.

«Nunca he perdido la ilusión de estar en La Sele, no sé si me merezco la oportunidad o no, simplemente sigo trabajando y si me llega tratar de aprovechar la oportunidad si se me llega a dar en algún momento. ¿Qué futbolista no quiere estar en La Sele? He estado en procesos olímpicos, procesos Sub-20, Sub-17 y UNCAF, pero nunca he podido estar en la última lista, siempre he tenido esas ganas de representar al país.

A veces pienso que el menosprecio al fútbol de Guatemala ha perjudicado, hace año y medio yo dije en una entrevista que todos merecemos una oportunidad, tal vez me llegará o no. Pero hay veces que he visto que hay jugadores que no están en ligas mejores que las del área y aún así los convocan, siento que tal vez ese menosprecio de la prensa y la gente, que el fútbol chapín no son dignos rivales o no son clubes que tienen que dejar fuera a los ticos, tal vez puede ser que sí.

Cuando estaba en Pérez Zeledón me convocaban, pero ya tengo dos años en el mejor equipo de Guatemala y no ha pasado nada. Entonces uno dice que solo por el hecho de estar en Costa Rica me llamaban y entonces es extraño, yo no sé que pensarán o pasará, pero ya vieron con Comunicaciones y Guastatoya que el fútbol guatemalteco si existe», afirmó Andrés Lezcano a AMPrensa.com.

Con su número 7 en su camiseta, Lezcano se ha convertido en uno de los referentes de los cremas, donde es compañero del también tico, Alexander Robinson.