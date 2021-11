Lezcano confía que seleccionados saquen la casta

Redacción – El delantero tico, Andrés Lezcano, pide a los seleccionados aislarse de la gran cantidad de críticas que los rodean y usar fórmula que dio tan buenos réditos en el camino al Mundial de Brasil 2014, donde también se vivía un ambiente hostil.

Lezcano es pieza clave del Comunicaciones de Guatemala y desde su óptica viviendo en el extranjero, La Sele debe alejarse de todo lo malo que se dice fuera del grupo comandado por Luis Fernando Suárez, que se jugará la vida en la eliminatoria este mes.

Para el atacante costarricense, la Tricolor está jugando con mucha presión por lo que dice la prensa y la afición, ya que solo hay malos comentarios que pueden perjudicar mucho a los jugadores, por lo que señala que lo mejor es alejarse de las redes sociales.

En el camino a Brasil 2014 fue un ambiente similar, ya que en aquel momento dirigidos con Jorge Luis Pinto se vivieron ratos complicados, pero la unión y jerarquía de los seleccionados de aquel momento se logró sacar la tarea con creces.

Por ello, Lezcano cree que ahorita debe echarse mano de esa exitosa fórmula, que unió a La Sele y la llevó hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Es por eso, que el número 7 de los cremas le pide a los seleccionados no discutir con la prensa ni mucho menos, ya que eso solo sirve para desviarse del camino indicado.

Andrés Lezcano conversó con AMPrensa.com y considera que lo que importa es ganar estos juegos venideros ante Canadá y Honduras, por lo que lo mejor es aislarse de todo.

«A veces hay que aislarse del entorno y todo lo que te rodea, ahorita La Sele está jugando con presión antes de, porque la prensa, afición y tal persona ejerce presión afuera, todo eso hace que La Sele juegue presionada, ahorita solo hay críticas y yo obviamente paso viendo el fútbol tico, pero lo único que hay son malos comentarios, eso es parte de pero tal vez hay que tratar de cambiar esa mentalidad y enfocarse en lo que importa.

En lo que realmente importa es estar adentro, ganar o tratar de ganar como de lugar, sino se puede saber que diste todo para ganar, no es estar pendiente de las cosas. Algunos jugadores se pelean y contestan a la prensa, se meten en ese juego, a veces es darle de comer a los que quieren verte mal, el ambiente está muy mal y lo que hay que hacer es apartarse y enfocarse en hacer algo.

Cuando todos los que querían verte mal, te van a ver el pase al Mundial te van a decir me callaste, gracias. Aislarse es lo mejor, equipo de trabajo hay, jugadores élite hay y también de donde agarrar, muchos jugadores en el país y en el extranjero, solamente es lo que hicieron en 2014, que fue un ambiente hostil, se unieron e hicieron lo que tenían que hacer, prefiero que me envidien por estar en La Sele, llevarlos a un Mundial y no porque le doy gusto a la prensa o la gente», afirmó Lezcano a AMPrensa.com.