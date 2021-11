Suárez aclara que Camacho no es solo un motivador

Redacción – El entrenador colombiano de la selección, Luis Fernando Suárez, revela gran trabajo del psicólogo de La Sele en la parte mental de los seleccionados, que han recibido apoyo incondicional para poder seguir adelante durante la eliminatoria.

Suárez destaca labor de Felipe Camacho, que no llegó para ser motivador del cuadro patrio, si no que es un psicólogo especializado en el ámbito deportivo, que cuenta con amplio bagaje en diferentes clubes de Colombia como Júnior de Barranquilla.

Camacho es colombiano y llegó a Costa Rica, gracias al timonel patrio que le tiene una enorme confianza, ya que realiza un trabajo mucho más integral, con el fin potenciar a los jugadores del representativo patrio.

Con un trabajo neuro mental, donde se tocan áreas como la motivación, visión, atención y toma de decisiones, que le dan más seguridad a los jugadores patrios, que pese a las adversidades todavía mantiene la fe y la ilusión de ir a Catar 2022.

Esa ardua labor de este profesional en la parte psicológica será esencial para que Costa Rica busque buenos resultados ante Canadá y Honduras en la octagonal.

Sin dudas, que la labor de este psicólogo cafetero ha sido fundamental. Luis Fernando Suárez aprovechó la conferencia de prensa y elogió a Felipe Camacho.

«Es bueno hablar sobre esa situación, yo a Felipe Camacho no lo traje como motivador del equipo, es un trabajo mucho más integral el que estamos haciendo, es un trabajo más grande que se debe hacer, no es cuando se pierde un partido o se juega mal un partido, que uno viene a empezar con unos ejemplos y motivar a los jugadores.

Eso es una parte y de pronto es la más pequeña si uno ha hecho cosas distintas y esa es la idea, de un trabajo neuro mental, donde estamos trabajando no solamente la motivación, si no que visión, toma de decisiones, atención y un montón de cosas, que en la parte psicológica es importante tener en cuenta y trabajarla, yo respeto mucho los equipos, clubes y selecciones que piensan en llevar a un motivador en un momento complicado.

Es un parte pero me parece que no es la mejor, o la que te debe llevar a ser un jugador mucho más completo, pienso que es una de las falencias en el fútbol de América Latina, ya que la parte mental es la que menos se trabaja y más se debe trabajar, eso es lo que quiero aclarar respecto al trabajo de un psicólogo y no un motivador», afirmó Suárez.

La parte mental será clave en la Selección Nacional, que visitará a Canadá este viernes 12 de septiembre a partir de las 8:05 pm.