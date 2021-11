Chaves se siente orgulloso de sus trabajos

Redacción – Tal vez su nombre no se le haga familiar, pero Marco Chaves, defensor del Municipal Santa Ana es de esos jugadores con una historia realmente extraordinaria, ya que desde ser recolector de basura es hasta capitán del equipo de segunda división.

Chaves es uno de los referentes de este plantel comandado por Luis José Herra, que ha hecho un gran torneo y está clasificado a los cuartos de final de la categoría de plata del país, donde medirán fuerzas ante el Puntarenas FC.

Pero en este equipo ubicado en el norte de la capital, hay un futbolista diferente y con una historia inspiradora, ese es el caso de este zaguero de 36 años, que tuvo paso en primera división por los desaparecidos Belén FC, Brujas FC y Orión FC.

Durante ese paso en la división de honor maduró como jugador, por lo que no es casualidad que actualmente sea capitán del Municipal Santa Ana, donde ejerce voz de mando en pro del club de su amado cantón, por el cuál vela para que siempre este limpio.

Su pasión por el deporte la comparte con su trabajo en la municipalidad santaneña, que es dirigida por el alcalde Gerardo Oviedo. Desde chófer de maquinaria, chepear calles y recoger basura, son parte de las labores que hace Chaves de forma orgullosa.

Sus tres hijos lo ven como un héroe, lo cuál es parte clave en su motivación y ganas de salir adelante, ya que además de ser un aguerrido futbolista y trabajador municipal, es gran padre, lo cuál refleja su extraordinaria carta de presentación.

Madrugar es parte de sus días, a los cuáles siempre enfrenta con la mejor actitud, gracias a que vive agradecido por tener dos trabajos. Además, pasea perros con su hijo, en un emprendimiento que también le apasiona, como su negocio de inflables.

Marcos Chaves conversó con AMPrensa.com y contó su inspiradora historia, donde anhela con ascender a la máxima categoría con su amado Municipal Santa Ana.

«Yo entreno con Santa Ana a las 6:00 de la mañana y trabajo con la Municipalidad de Santa Ana, hago labores de limpieza, recolección de basura, manejo, trabajo de chapea y donde falte un compañero voy siempre con buena cara y una buena actitud, para hacer las cosas de la mejor manera y gracias Dios tengo ese beneficio.

Me siento muy orgulloso de lo que hago en la municipalidad, porque al igual que el fútbol lo disfruto, soy bendecido de poder estar en una gran institución como la municipalidad, donde tengo compañeros excelentes, que me apoyan al 100%, me hablan de fútbol y también puedo estar con mis tres hijos, que son mi motivación.

Emprendo con mi hijo y caminamos perros en el cantón, tengo un negocio de inflables y gracias Dios el trabajo no falta, trato siempre tener mi mente ocupada, poder trabajar, poder emprender para lograr ese sustento familiar y que mis hijos vean que tienen un padre deportista, que sea titular y entonces, es algo bonito y esa experiencia especial a a mis 36 años. Soy sincero, mi sueño es ver a Santa Ana en la primera división», afirmó Marco Chaves en charla con AMPrensa.com.

No hay dudas, que historias como las de Chaves inspiran a muchos. En Santa Ana le guardan mucho cariño al capitán del equipo del pueblo.