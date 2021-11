Moradas tendrán pesadillas con Salas

Redacción – La delantera de las leonas, María Paula Salas, está fascinada con apoyo incondicional de la afición rojinegra hacia Alajuelense FF, que montó su baile en Tibás con una contundente victoria de 1-5 en la Supercopa que ganaron las erizas.

Una cantidad importante de manudos se hizo sentir en las gradas de La Cueva, donde disfrutaron del gran fútbol que despliegan las lideradas por el Pato López, que se sintieron como en casa, ya que los liguistas nunca dejaron de apoyarlas.

Incluso, era tanto el dominio de las erizas que en varios lapsos del partido se escucho el clásico «ole, ole», que sacó a relucir la alegría de los aficionados a La Liga, que demuestran que no solo a nivel masculino apoyan, ya que en mujeres también lo hacen.

Ese aliento especial que solo los liguistas saben dar tienen encantada a la atacante de 19 años, que les regaló a los aficionados al Equipo de su Gente un total de cuatro goles y así cerrar una actuación de ensueño en Tibás.

Salas no tuvo piedad de la portera morada Dinia Díaz y sus compañeras, que tendrán pesadillas con la originaria del cantón de San Ramón, que en los últimos dos juegos le marcó un total de siete anotaciones a las tibaseñas.

María Paula Salas habló con Teletica Radio y le agradeció a la afición de Alajuelense por el apoyo incondicional, por lo que los tres títulos conseguidos en el 2021 se los dedican a todos los liguistas que han confiado en el proyecto de las leonas.

«Los aficionados de La Liga están locos, siempre están presentes y no solo están en redes sociales, si no que se hace presente en los estadios, yo creo que esto es parte de ellos y se les agradece, de nuestra parte nada más que agradecer y decir que esto es parte de ellos también. Desde un inicio propuse que las que me quedaran fueran por dentro y gracias a Dios se me dieron cuatro goles.

Estamos bastante felices de nuestra parte, sin dejar de lado el cuerpo técnico, que es completo y creo que lo hicimos de una buena forma, trabajamos bien durante toda la semana seguimos trabajando bien, teníamos claro que teníamos que sacar el partido y venimos por él. Yo lo he dicho y venimos trabajando para esto, es algo que tenemos claro y donde vayamos a jugar lo haremos de la mejor manera», afirmó Salas a Teletica Radio.

No hay dudas, que Salas se perfila para ser la gran figura de La Sele Sub-20 en el Mundial Femenino de la FIFA, que se realizará en Costa Rica en agosto del 2022.