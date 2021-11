Morados se centrarán en el torneo tico

Redacción – El entrenador del Monstruo, Mauricio Wright, dio la cara tras el rotundo fracaso del plantel del Saprissa, donde impera la tristeza tras lo sucedido ante el Comunicaciones de Guatemala, que los dejó fuera de semifinales de Liga Concacaf.

Los morados empataron 5-5 en el global ante los cremas, que terminaron pasando por el concepto de los goles de visitantes a lo largo de la serie en el certamen del área.

Ese resultado ha generado un enorme descontento en el saprissismo, que carga con todo con el timonel de 50 años, que suma su fracaso más grande al mando del equipo más ganador de Costa Rica, lo cuál le ha valido miles de críticas.

Sumado a ello jugadores como Jaylon Hadden, Yostin Salinas, David Ramírez, Daniel Colindres y Kendall Waston ha sido duramente criticados por la afición morada.

Mauricio Wright dio la cara en conferencia de prensa y señala que el partido fue parejo, pero tras lo sucedido no puede poner ningún tipo de excusa.

«Nos sentimos mal por la eliminación, no hay ninguna excusa de parte nuestra. Hicimos un partido bastante parejo en lo que fueron las acciones. No así en la última jugada donde ellos consiguen el segundo gol, antes de ese momento el partido estaba bastante equilibrado, nos sentimos mal por lo que aconteció pero el rival también juega y por eso avanzan, no hay excusa y pusimos todo lo que teníamos, pero no tuvimos la capacidad de conseguir ese ansiado gol para aspirar a la clasificación», dijo Wright.

Pese a la eliminación en los cuartos de final del torneo regional, Saprissa clasificó a la próxima edición de la Liga de Campeones de Concacaf, donde representará a Costa Rica junto con el Santos de Guápiles, que también selló su boleto.