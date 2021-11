El Pelícano pide a los líderes patrio asumir su rol de guías

Redacción – El polémico entrenador nacional, Hernán Medford, le mandó un mensaje a los líderes de La Sele, a quiénes les pide reacción y un poco de gritos entre ellos, con el fin de que despierten de una vez por todas en la eliminatoria hacia Catar 2022.

Medford considera que en la Tricolor los líderes deben salir a relucir en los importantes duelos ante Canadá y Honduras, donde Costa Rica se jugará la vida.

Para el controversial estratega de 50 años, los referentes patrios deben actuar y comandar al grupo comandado por Luis Fernando Suárez, si quieren salir adelante.

Fiel a su estilo, el Pelícano señala que para él es necesario tener entrenadores en la cancha, por lo que cree que ese respeto que se tienen los jugadores debe dejarse de lado, con el fin de que corrijan cosas entre los mismos protagonistas.

Bryan Ruiz, Óscar Duarte y Celso Borges son llamados a tomar el rol de líderes en La Sele, con el fin de que el país siga soñando con asistir a la próxima Copa del Mundo.

Hernán Medford afirma que debe haber una reacción en el grupo, por lo que cree que irrespetarse en el buen sentido puede ayudar a la Selección Nacional, ya que así se podrán corregir fallos en la cancha, tal y como se hacía en el pasado.

«No solo ser líder y no es solo decir que soy líder, si no que hay que actuar como líder y hay que ser entrenadores en la cancha, yo soy entrenador y yo necesito entrenadores en la cancha, para mí eso es sumamente importante y cuando los tengo puedo estar muy tranquilo, hoy me parece que con mucho respeto hacia los jugadores de la selección, históricos, de calidad y todo, pero les hace falta irrespetar al compañero.

Mucho respeto hacia el compañero, yo me acuerdo que Erick Lonis me pegaba un grito a mí, Wanchope yo le pegaba un grito y dele para adelante, Mauricio Solís y es decir, había un respeto tal que nos podíamos hablar fuerte en momento donde las cosas no andaban, entonces ahí reaccionábamos, ahora lo que me pasa es que tal vez no le grito porque se reciente, tal vez no le hablo fuerte porque tal vez tendré un problema, entonces hace falta reacción y un poco de gritos entre ellos, cuando hablo de gritos es en el buen sentido de la palabra», afirmó Medford al programa 120 minutos de Monumental.

La Sele enfrentará duelo ante Canadá con las bajas sensibles de Rónald Matarrita, Keylor Navas y Cristian Gamboa, que no estarán por diferentes dolencias.