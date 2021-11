Movimiento Libertario le hizo el ofrecimiento

Redacción – No hay dudas que Hernán Medford es figura emblemática del fútbol tico y por eso dio a conocer que le ofrecieron ser diputado para el período 2022-2026, lo cuál rechazó rotundamente, ya que no va perder su tiempo en una curul.

Medford recibió meses atrás una propuesta para ocupar el primer lugar por San José con el Partido Movimiento Libertario, en el cuál se le vio activo realizando comentarios hacia el ex-candidato de dicha agrupación, Carlos Valenciano Kramer.

La gran relación del Pelícano con este candidato fue clave, pero Valenciano no pudo seguir en carrera por llegar a la silla presidencial por problemas de salud.

Pese a este ofrecimiento que le hicieron a Medford, la política no es de su agrado y decidió declinar la propuesta y seguir centrado en el fútbol, aunque eso sí, no dirige a un club desde su despido del Cartaginés en el pasado mes de abril.

Aunque no se interesó por meterse a la política, Medford dejó claro que en el país cualquiera puede llegar a ser diputado o presidente, lo cuál le molesta de gran forma. Incluso, lo comparó con un puesto en la Fedefútbol, donde cualquiera llega también.

Hernán Medford habló con Teletica Radio y contó como un chisme que le ofrecieron ser diputado, lo cuál denegó ya que lo cataloga como una falta de seriedad si aceptaba.

«Voy a decir un chisme, que parece vacilón y todo, pero a mí me ofrecieron ser diputado y rechacé, dije que no iba perder mi tiempo, que voy hacer yo diputado sea más serio, Hernán Medford diputado, falta de seriedad y eso es, hay gente en la Fedefútbol y una cosa si no hablas con Rodolfo Villalobos no puedes entrar, tengo que decirle a Rodolfo, es influye en todo el ambiente del fútbol nacional. Al final, en este país cualquiera puede ser diputado, es la verdad. Como cualquiera puede ser diputado y cualquiera puede llegar a la Fedefútbol», afirmó entre risas Medford en Teletica Radio.

Valenciano Kramer renunció a la campaña política a finales de agosto y su lugar en la papeleta fue ocupado por Luis Alberto Cordero Arias.