Navas siguió los pasos del astro argentino

Redacción – ¿Messi ejemplo para Keylor Navas? Esa es la pregunta que se hacen muchos, luego de que el tico copiara al argentino al decidir unirse a la selección nacional pese a estar en rehabilitación de una lesión en su codo derecho.

Es imposible no comparar la decisión de Navas de integrarse a la Tricolor con lo hecho por su compañero en el PSG, Lionel Messi, que se unió al combinado de Argentina pese a una lesión en su rodilla izquierda.

Messi hizo caso omiso a sus problemas físicos para unirse a la Albiceleste para los cruciales duelos ante Uruguay y Brasil en la eliminatoria de Conmebol. Esa decisión de «La Pulga» no cayó nada bien en el París Saint Germain.

“No estamos de acuerdo en dejar ir a la selección a un jugador que no está en una condición física óptima y que se encuentra en una fase de rehabilitación. No es lógico”, afirmó Leonardo, gerente brasileño del París.

Además, aseguró que situaciones como las que está viviendo su club con Messi y Argentina “merecen un acuerdo total con la FIFA”. Esta lesión no es nueva y tiene su origen en la brutal patada que Messi recibió el 2 de septiembre ante Venezuela en la eliminatoria.

Messi acudió la semana pasada a Madrid para ser examinado y ahí viajó a la Argentina. Lo hecho por el astro de 33 años es comparado con lo que hecho por Navas, que no estará ante Canadá, pero si podría ver minutos en el duelo ante Honduras.

Todo gracias a la mejoría que ha experimentado tras el proceso de rehabilitación el tico, que tomó la iniciativa de llamar al cuerpo técnico de Luis Fernando Suárez para unirse a La Sele y continuar su recuperación en suelo nacional.

Este jueves 11 de noviembre el arquero dos veces mundialista tendrá una sesión de terapia antes de viajar a Costa Rica; su llegada está prevista para las 6:30 pm.

Navas se unirá a la Tricolor a partir del sábado 13 de noviembre, luego de que el equipo regrese de Canadá. Esa decisión del arquero costarricense de 34 años ha sido aplaudido por muchos, pero criticada por otros.

Lo cierto es que Keylor se unirá a la selección, con el fin de aportar su granito de arena en pro del combinado tricolor, que se juega la vida este mes de noviembre.