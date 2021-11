«Osito» se perfila para tomar el lugar dejado por Navas

Redacción – El portero tico, Leonel Moreira, dice tener la confianza necesaria para buscar ser una muralla en la Selección Nacional, tras la lesión sufrida por Keylor Navas.

La baja de Navas tiene a Moreira con la prioridad para proteger la portería de la Tricolor de cara a los cruciales compromisos eliminatorios ante Canadá y Honduras.

Para el arquero de Alajuelense poder estar en La Sele es algo que lo motiva de gran forma, por lo que espera aprovechar al 100% la oportunidad de poder ver minutos, en caso que Luis Fernando Suárez así lo decida.

Por ello, que «Osito» está mentalizado en defender a muerte los colores del cuadro patrio y de paso demostrar que tienen la mentalidad y confianza para brillar con la Tricolor.

Pero la tarea no será nada fácil para el portero de 30 años, ya que tendrá que lucha en los entrenamientos con Kevin Briceño y Aarón Cruz, que tienen la mismo ilusión.

Leonel Moreira dejó saber su alegría por estar en La Sele y afirma que nadie le va quitar la ilusión de ir al Mundial por lo que en caso de ser titular buscará destacar.

«Estamos trabajando al 100% para esa oportunidad si se da y defender los colores de esta camisa a muerte, lo importante es que la confianza siempre esta y cuando uno pierde la confianza es donde uno falla, creo que soy humano y soy una persona que siempre me he caracterizado por trabajar al 100% y tal vez este torneo no ha sido el mejor, pero lo importante es que la confianza en mis capacidades esta.

Feliz y contento, porque estar en la selección y representarla en una eliminatoria es importante, debido al sueño que tenemos todo y nadie nos quita que es ir al Mundial, uno trabaja para tener un cupo en la selección. En un arquero si uno no tiene una mentalidad fuerte no puede ser arquero, siempre van haber momentos de turbulencia.

Pero lo importante es que tengas esa fuerza mental y sigas creyendo en las capacidades que tienes, creo que eso es importante para seguir creciendo, aquí todos tratamos de cerrar la selección, como lo hemos hecho con los compañeros», dijo Moreira a Deportivas Columbia.

A lo largo del semestre, Moreira ha tenido un semestre con un nivel bastante irregular con la camiseta de Alajuelense, con quiénes ha disputado 1347 minutos en 14 partidos, donde se ha lucido con un total de 43 atajadas.