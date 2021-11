Redacción- El pasado 5 de noviembre se vivió el trágico festival de música «Astroworld», organizado por el rapero Travis Scott, el cual, dejó al menos 10 personas muertas entre ellas un niño de 9 años y más de 300 personas heridas.

El domingo pasado murió en el hospital Ezra Blount, un niño de 9 años que asistió al concierto, el niño, tuvo que ser internado en el hospital por fuertes lesiones. El corazón, los pulmones y el cerebro de Ezra resultaron heridos en el tumulto.

Fue llevado a un hospital de Houston y puesto en coma inducido, dijo su abuelo, Bernon Blount. Ezra y su padre, Treston Blount, viajaron desde fuera de la ciudad para asistir al concierto y pasar tiempo de calidad juntos, dijo Bernon Blount la semana pasada.

«Esperaban venir y pasar un buen rato juntos, vincularse como padre e hijo, y se convirtió en un evento trágico debido a la negligencia de otros», dijo Bernon Blount a Associated Press.

La muerte de Ezra la confirmó el alcalde de Houston, Sylvester Turner, mediante twitter.

«Me entristece saber de la muerte de Ezra esta noche…Nuestra ciudad esta noche ora por su mamá, papá, abuelos, otros miembros de la familia y compañeros de clase en este momento. Necesitarán todo nuestro apoyo en los meses y años que vienen. Que Dios les dé fuerzas» escribió Turner.

I am saddened to learn of Ezra’s death this evening. Our city tonight prays for his mom, dad, grandparents, other family members and classmates at this time. They will need all of our support in the months and years to come. May God give them strength. RIP Ezra. st #AstroWorld pic.twitter.com/Ankq7FMa3l

— Sylvester Turner (@SylvesterTurner) November 15, 2021