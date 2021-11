Noelia fue una de las mejores porteras del torneo femenino

Redacción – La respetada portera rojinegra, Noelia Bermúdez, considera como un sueño hecho realidad haberse dado el lujo de consagrarse como líderes, invictas y bicampeonas nacionales para seguir reinando en el fútbol femenino nacional.

Bermúdez fue fundamental a lo largo del certamen con las erizas, gracias a sus grandes intervenciones y reflejos sensacionales que la convirtieron en pieza clave para el Pato López, que lidera el proyecto del equipo de mujeres de La Liga.

Su experiencia en el fútbol femenino le dio mucha seguridad a la arquera de 27 años, que siempre confío en Alajuelense FF, que siempre mantuvo la mejor actitud e ilusión, que ayudó para llenarse de gloria con el segundo título al hilo.

Este gran torneo de las manudas fue realmente fabuloso, ya que en el torneo nunca perdieron al sumar 18 partidos sin derrota, que las consagraron un histórico trofeo para las liguistas, que son las primeras campeonas invictas del fútbol femenino costarricense.

Noelia Bermúdez dejó saber su enorme felicidad por el bicampeonato y por ello, afirma que lo ve como un sueño hecho realidad vistiendo los colores rojinegros.

«No hay mejor palabra que describir esto como felicidad absoluta, desde la fecha uno este equipo tenía claro lo que quería, lo que debíamos hacer y esto es una culminación de este proceso, terminar líderes invictas y bicampeonas, es un sueño hecho realidad para cualquier persona, este equipo se lo merece.

Esto que estamos viviendo es un sueño hecho realidad para nosotras, no lo veíamos venir tan rápido y está sucediendo, la gente está apoyando al fútbol femenino, nos estamos ganando eso, darle las gracias no solo a la afición de La Liga, si no que a toda la afición que apoya el fútbol femenino», afirmó Bermúdez a TD Más.

No hay dudas, que lo hecho por las comandadas por el Pato López refleja el poderío de las rojinegras, que salieron monarcas del Apertura y Clausura del fútbol femenino tico.