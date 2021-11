La institución CEDES Don Bosco se siente sumamente orgullosa de su estudiante

Redacción- El pasado 19 de noviembre en el Teatro Grande Valdocco en Turín, Italia, se llevaron a cabo los premios “Don Bosco Global Youth Film Festival”, en los cuales, participó María Nazareth Castillo Alfaro, estudiante costarricense de undécimo año del Colegio Técnico Don Bosco.

Gracias al gran esfuerzo por parte de María Nazareth, logró destacarse y recibir el tercer lugar en la categoría “cortometrajes de animación de un minuto” con su video «El Sol».

María Nazareth es estudiante de diseño gráfico y donde adquirió herramientas de producción audiovisual, lo cual, la motivo a participar en el concurso.

“Cuando escuché del festival, sentí que era una oportunidad gigantesca y me

decidí a participar. Me apoyé en lo que aprendimos en el colegio y trabajé muchas horas en la animación y grabación de audios. Representar a Costa Rica de esta forma y representar a CEDES en esto me hace demasiado feliz, agradezco a Dios y a Don Bosco que sin él nada de esto fuera posible» expresó la ganadora

La estudiante recibió un gran apoyo por parte de su profesor de diseño gráfico Marcel González, su profesora de español Laura Zuñiga y su mamá Ana María Alfaro, los cuales, fueron los que impulsaron a la joven a crear su cortometraje «Sol».

El video es una recreación basada en el poema escrito por su profesora de español,

donde se invita a las personas a tener esperanza y que cada nuevo amanecer nos trae una

nueva oportunidad para volver a empezar.

El festiva recibió un total de 1.686 películas de 116 países del mundo en 10 idiomas diferentes y cada ganador del concurso obtiene un premio en efectivo y el reconocimiento mundial.

CEDES Don Bosco es un centro educativo que se destaca por impartir carreras técnicas

que brindan habilidades a sus jóvenes y les permite desarrollarse profesionalmente.