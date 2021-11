Galo realizó un buen juego ante los canadienses

Redacción- La Sele cayó derrotada 1-0 ante Canadá, pese a ello Orlando Galo sacó a relucir las grandes virtudes que tiene el cuadro nacional para buscar seguir con vida en la Eliminatoria y asegura que resultado ante los norteamericanos fue un despiste.

La convocatoria de Orlando Galo a La Sele fue uno de los llamados que más críticas causó pues para muchos aficionados el volante no cuenta con el nivel necesario para vestir la camiseta patria.

Sin embargo, en el partido ante Canadá, Galo demostró ser uno de los puntos más altos del equipo pese a que La Sele no sacó un resultado positivo en suelo norteamericano.

Pese a ello, el futbolista de 21 años sacó a relucir el buen trabajo que hizo el equipo en busca de mantenerse con vida en la eliminatoria y seguir optando por un boleto al mundial, pero tiene claro que tendrán que mejorar cosas para los próximos juegos.

«Creo que hicimos un buen partido, no sacamos el resultado que queríamos pero creo que hay que seguir trabajando, hay que trabajar más la ofensiva como lo dicen porque no estamos bien. El equipo viene trabajando creo que no sacamos el resultado que queríamos porque veníamos por el gane pero queda el partido contra Honduras en casa y la verdad vamos a dar todo.

El gol fue una jugada rápida no lo pudimos detener, pero seguimos luchando hasta el final y no se nos dio el resultado, en la semana venimos trabajando bien hicimos y tratamos de hacer lo que el profe nos dijo. Un despiste de nosotros mismos nos cuesta el gane», afirmó Galo a Teletica Radio.

De esta manera, el jugador cataloga la derrota como un despiste por lo que asegura que van a seguir trabajando para poder sacar la victoria ante Honduras el próximo martes y así continuar luchando por un boleto a la Copa del Mundo.