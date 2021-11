Futbolista de 31 años sueña con su segundo mundial mayor en Catar 2022

Redacción- Bryan Oviedo llegó al país la tarde de este domingo luego de un largo viaje que tuvo que emprender desde Copenhague, capital de Dinamarca, hasta Costa Rica.

Trayecto que no le importa realizar con tal de venir a ayudar para que la Selección Nacional enderece su rumbo en la octagonal final de la Concacaf.

Aunque el lateral izquierdo costarricense no ha tenido el respaldo total de los aficionados en el actual proceso eliminatorio del área.

Debido a que su participación durante la actual temporada con el FC Copenhague ha sido casi que nula, por lo que se integra a los trabajos del combinado patrio con poco ritmo competitivo.

Situación que le ha pasado factura a la hora de enfrentar los juegos ante selecciones de gran poderío como el caso de México.

No obstante, el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Suárez sigue apostando por la experiencia y colmillo de Oviedo, quien sueña con alcanzar su segundo mundial mayor.

«Bueno en lo personal muy tranquilo, creo que obviamente siempre van a haber críticas, creo que es normal, por ahí no he estado jugando lo que debiera o lo que yo quisiera, obviamente no está en mis manos».

«Creo que en lo personal siempre que he venido acá a la selección he tratado de hacer lo mejor posible, yo creo que lo he hecho bien y esta no va a ser la excepción, si vengo acá y tengo el llamado es porque tengo la confianza del cuerpo técnico y voy a hacer lo mejor que esté en mis manos para poder disfrutar estar acá, como también retribuirles a ellos la confianza de poder ser tomado en cuenta en estos momentos», expresó el futbolista de 31 años de edad.

El lateral izquierdo de gran trayectoria en el exterior ahora competirá como es costumbre con Ronald Matarrita por adueñarse de un puesto en la estelaridad.

Aunque la baja de último momento de su amigo Cristian Gamboa por lesión también le abre la posibilidad de que lo coloquen por el sector derecho, aunque no es su perfil natural pero lo ha hecho otras veces.