Paté buscará aportar con el cambio generacional de La Sele

Redacción – El entrenador nacional, Wálter Centeno, evita hablar de La Sele porque asegura que sus criterios no se tomarán en cuenta, por lo que prefiere centrarse solo en lo que suceda en Guadalupe FC, club con el que firmó por dos años y medio.

Paté tiene claro que no va hablar de la Tricolor, ya que al no estar ahí prefiere ser respetuoso y no tocar ese tema del cuadro patrio, con el fin de evitar polémicas.

Para el estratega de 43 años, que liderará a su tercer equipo en primera división tras sus pasos por Grecia y Saprissa, considera que no va expresar sobre La Sele porque sus criterios y opinión ni siquiera se tomarán en cuenta.

Es por ello, que el Rey Paté señala que va dejar «queditos» a Luis Fernando Suárez y su cuerpo técnico en su aventura por la Octagonal Final de la Concacaf.

Eso sí, Centeno tiene claro que debe hacer un cambio generacional en La Sele, por lo que de su puesto en Guadalupe buscará ayudar en ese aspecto y así poder ver en el futuro más jugadores guadalupanos defendiendo al cuadro tricolor.

Wálter Centeno habló en conferencia de prensa y señala que lo que pase fuera de Guadalupe no le incumbe, por eso se centrara en brillan con la institución capitalina.

«Yo ese tema de la Selección Nacional no lo voy a tocar por respeto, porque no estoy ahí. Podría dar mi opinión, pero como no va ser tomada en cuenta de nada sirve, así que no voy hablar de algo que nadie me va hacer caso, entonces hay que dejar queditos a los que más saben, que es la gente de la federación, eso no me toca a mí. Ahora estoy con Guadalupe y estoy en el proyecto con jugadores jóvenes, entonces estoy enfocado en esto y en dos años van haber cuáles jugadores están vigentes y me toca tomar una decisión de Guadalupe FC, no de la selección. Nosotros estamos claros lo que queremos, lo que está fuera de Guadalupe no es problema mío», afirmó Paté Centeno.

Se espera que el debut de Paté sea el domingo 21 de noviembre ante Grecia, por lo que tendrá el parón de 20 días del campeonato para alistar su regreso a los banquillos. Sin dudas, que su presencia en primera devolverá los reflectores a Guadalupe.