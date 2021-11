Suárez es uno de los mejores futbolistas erizos

Redacción – Pese a tener muchos focos encima y estar en el ojo mediático, Aarón Suárez, volante del León, se mantiene tranquilo y se enfoca en trabajar día a día.

En los últimos meses, Suárez pasó de ser un desconocido a estar en los medios de comunicación siendo noticia, todo gracias a su gran desempeño y talento, que lo ha catapultado a los primeros planos del fútbol nacional.

Con su 1,65 metros de estatura y 19 años, el volante creativo del León se ha ganado muchos adeptos, que lo elogian por su gran calidad con la pelota, que incluso le ha valido para ser considerado como el reemplazo de Bryan Ruiz en La Sele.

Todo eso habla bien de Aarón, que recientemente estuvo en los duelos eliminatorios ante Canadá y Honduras, donde no desentonó y demostró que la camiseta tricolor no le queda grande, lo cuál sus condiciones innatas que lo tienen brillando en La Liga también.

Como si fuera un músico muy famoso, Suárez dio último gran recital ante Jicaral, donde sacó a relucir su dinamismo y clase, con un gol y una asistencia, que le valió para ser elegido como el mejor jugador en el triunfo erizo por 0-3.

Aunque a cualquiera se le puede subir la fama a la cabeza, los consejos de sus compañeros y cuerpo técnico de Alajuelense han sido claves para que el mediocampista no se conforma y se enfoca en mantener la tranquilidad para seguir creciendo.

Lea también: En La Liga dan acompañamiento especial a Aarón Suárez para explotar todo su talento

Aarón Suárez habló con Tigo Sports y afirma que no piensa más allá, ya que su intensión es continuar mejorando en pro de seguir ayudado al equipo de su gente.

«Siento que he trabajado bastante y se están dando las cosas, igual ir por más y no conformarse y agradecer a los compañeros, cuerpo técnico que me dan la confianza. Todos se me acercan en el equipo y me dan consejos de todo tipo, que es lo más importante. Estoy muy tranquilo, siempre soy una persona que trabaja día a día, no piensa más allá y disfruta del momento, por dicha se están dando las cosas», afirmó Aarón Suárez a Tigo Sports.

Apareció la ficha, apareció Aarón Suárez ¡El muchacho quiere dejar de ser promesa y más bien ser una realidad! pic.twitter.com/YiJ1rVMzJC — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) November 21, 2021

En Alajuelense le han dado un acompañamiento especial a Aarón Suárez, que se han convertido en el cachorro que más ha levantado la mano por todo lo alto. La directiva eriza tiene blindado a este volante con un ligamen hasta diciembre del 2022.