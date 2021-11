Redacción – El talentoso volante nacional, Randall Leal, sufre amargo golpe en la Major League Soccer (MLS), Nashville SC quedó eliminado en semifinales de la Conferencia Este ante Philadelphia Unión.

Leal fue titular en este crucial compromiso y así demostrar porque ha tenido gran regularidad a lo largo de la temporada del conjunto amarillo del estado Tennessee.

Desde los primeros minutos, el tico se vio bastante participativo en el partido, gracias a su aporte en ofensiva dando cátedra de su gran talento con balón dominado.

Ese gran nivel mostrado ayudó al Nashville adelantarse en el marcador con el 0-1 al minuto 38, gracias a una anotación obra del atacante alemán, Hany Mukhtar.

Pese a dar el primer golpe, Nashville mostró falencias que ayudaron al Philadelphia a poner el 1-1 en el marcador, gracias a un tanto de Daniel Gazdag al minuto 45+2.

Por caído el empate en el marcador, la segunda parte fue una batalla épica generando que el compromiso se jugara con los dientes apretados, viendo a un Leal laborioso ayudando tanto en labores ofensivas como defensivas.

Conforme fue pasando el tiempo, la paridad se mantenía y el tico cumplió con una gran labor, que generó que al 95 de los tiempos extra fuera amonestado con amarilla.

IN: Alex Muyl, Brian Anunga OUT: Randall Leal, Dax McCarty

Two more subs as we begin the second half of extra time.

Tras un gran esfuerzo en cancha, el costarricense de 24 años terminó saliendo de cambio al minuto 105 y así ver el tramo final del partido en banca.

Aunque los del Nashville buscaron por todos lados el tanto de la ventaja, el 1-1 se mantuvo en los cartones, generando que el duelo se fuera a los penales.

Desde el manchón blanco, Philadelphia Union fue más efectivo dejándose la victoria por cifras de 2-0 y así sellar el boleto a la final de la Conferencia Este. Dicho resultado despidió al equipo de Leal de la temporada 2021.

Randall sumó un total de 2359 minutos en 33 partidos, donde registró 8 goles y 7 asistencias con la camiseta amarilla del Nashville, donde es respetado. Ahora el único tico con chance de ser campeón de la MLS es Marvin Loría con el Portland Timbers.

From April to November, you never gave up on us.

We'll see y'all in our new home in 2022. pic.twitter.com/cvpG6FCc6z

— Nashville SC (@NashvilleSC) November 29, 2021