Redacción. Rolando Araya aseguró que aunque “Johnny Araya no es partidario, es mi hermano y por eso, espera que salga airoso y que pueda dar explicaciones sobre el caso Diamante».

“Johnny no es mi partidario, pero es mi hermano y me produce un gran dolor verlo en los

apuros en que se encuentra. Y hablo aquí no solo por mi, hablo por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, que nos produce dolor esto. Me parece que eso es natural en todo ser humano. Yo creo, sin embargo, que la justicia debe de llegar hasta donde debe llegar. Que se deben de hacer las investigaciones.

Araya es socio del empresario Daniel Cruz Porras, uno de los 13 detenidos este lunes en la operación del Caso Diamante, la cual persigue aparentes hechos de corrupción en contratos de obras en municipalidades.

Araya dijo que Cruz es un gran amigo suyo dueño de una empresa que exporta explosivos a toda Centroamérica.

Esa empresa es Explotec, ubicada en San Ramón, la cual fue allanada por la Policía Judicial en busca de evidencias sobre presunta corrupción en contratos de obra pública.