Redacción-El empresario Daniel Cruz Porras de la empresa de asfalto Explotec, ubicada en San Ramón de Alajuela, se encuentra detenido porque figura como sospechoso en el Operativo Diamante, sobre presunta corrupción en contratos de obra pública municipal.

Al parecer, según consta en el expediente judicial de Diamante, agentes realizaron intervenciones teléfonicas entre el propietario de la empresa Explotec S.A. y el alcalde de San José, Johnny Araya, donde revelaron que Cruz habría dado más de $20.000, para financiar la campaña presidencial de Rolando Araya.

En las conversaciones el alcalde y el empresario hablaron sobre las donaciones en abril de 2021, dos meses antes de la convención interna de Liberación Nacional (PLN) en la que Rolando Araya perdió frente a José María Figueres.

Según reveló La Nación que tuvo acceso al informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Cruz habría realizado depósitos por $15.000 y $5.000 al candidato Rolando Araya “en apariencia relacionados con temas políticos”.

Dicho medio, también señala que Johnny Araya y el empresario hablaron sobre un depósito que Rolando Araya solicitó para hacer en una cuenta a nombre de “Orlando”, para costear encuestas y pagar publicidad.

El siguiente es un extracto de una conversación registrada por el OIJ entre el empresario Daniel Cruz y el alcalde Johnny Araya y que fue difundida por La Nación:

– Daniel Cruz: Esto te lo cuento en muchísima confianza.

– Johnny Araya: Ujum…

– Daniel Cruz: Que lo ayudara; yo ya les ayudé con la encuesta, que les ayudara con un asunto de publicidad… diay, pero me dio una cuenta internacional del BAC, entonces diay, yo no sé.

– Johnny Araya: Diay, hablémoslo con calma el domingo.

– Daniel Cruz: Ajá, yo te puedo depositar algo, pero sí hay que hablar con Rolo. Esas cosas tenemos que manejarlas muy, muy, muy cuidadosamente nosotros.

– Johnny Araya: Sí, sí, hablémoslo el domingo con calma.

– Daniel Cruz: Porque eso, a usted, toda la confianza y yo sé que a él también, pero tenemos que cuidarnos y yo no sé si Roberto se da cuenta que yo estoy ayudándolo.

– Johnny Araya: Ah no…

– Daniel Cruz: No me interesa porque yo lo hago con una intención (no se entiende).

– Johnny Araya: No, no, no, pero él lo tiene, él…, lo tiene clarísimo porque él me habló de, de de… no, no, lo tiene clarísimo.

– Daniel: ¿No le deposito? ¿Le deposito? ¿Le deposito algo?

– Johnny Araya: Diay, si querés espérate al domingo, diay tampoco.

