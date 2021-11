Fonseca es una voz autorizada para hablar de La Sele

Redacción – No hay dudas que el ex-delantero tico, Rolando Fonseca, es una voz autorizada para hablar de la Selección Nacional, a la cuál achaca que ya no está para jugar de casita y necesita una solución con su funcionamiento en la cancha.

Fonseca deja claro que no va engañar a los ticos ni mucho menos, por lo que señala que la Tricolor apelará al sentimiento, poder y orgullo de defender al país, ya que no ve una idea clara al mando del colombiano, Luis Fernando Suárez.

Esa falta de una idea clara molesta al «amigo del gol», que recuerda que hasta el mismo timonel patrio ha dicho que son incapaces de cuajar dos o tres pases seguidos, lo cuál hace que el máximo goleador en la historia de La Sele vea difícil la ruta a Catar 2022.

Para el respetado ex-jugador nacional, la situación de la Tricolor es complicada por lo que no motivará a la afición, que está completamente divorciada por la Selección Nacional por el irregular nivel mostrado en las primeras seis fechas de la octagonal.

Rolando Fonseca no se guardó nada y le tiró con todo a La Sele, por falta de un funcionamiento claro que ha perjudicado al país, que tiene un oscuro panorama al Mundial.

«Debemos de apelar al sentimiento, debemos apelar a lo que él jugador tiene en sí y los que tienen este roce, que difícil defendernos con el balón cuando Luis Fernando Suárez ha dicho que hemos sido incapaces de hacer dos o tres pases, eso es trabajo y funcionamiento, tratar de tener química el uno con el otro.

El funcionamiento de un sistema, donde los jugadores tengan e interpreten hacia donde puede jugar y con quién se pueden asociar, que es lo que no hemos visto en seis fechas de la eliminatoria, entonces vamos apelar al orgullo, la camisa, historia y que vamos a ver que pasa, esa es mi preocupación y yo igual, soy optimista, ojalá que La Sele gane.

Pero soy realista y yo no le he visto funcionamiento a la selección, que no juega nada. Entonces para que le voy a mentir a la gente, abracemos la camisa y vamos a inyectarnos sangre. En Selección Nacional no estamos para jugar de casita, a la selección se llega a jugar y no podemos llegar a interpretar, pedirle a los jugadores poder, orgullo y corazón, cuando no hay funcionamiento. Canadá le va poner lo mismo, después entrará el talento, lo colectivo y antes de selección sigo creyendo», afirmó Fonseca en Teletica Radio.

Todo el país estará atento al duelo de La Sele ante Canadá de este viernes 12 de noviembre a las 8:05 pm, que es de vida o muerte para el cuadro patrio.