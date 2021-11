Compromiso de Ruiz con La Sele es enorme

Redacción – El capitán de La Sele, Bryan Ruiz, afirma que sirve de pararrayos en la selección y deja claro que todavía hay personas que creen que puede aportar al cuadro patrio, por lo que seguirá al pie del cañón para apoyar desde su nuevo rol.

Para nadie es un secreto que Ruiz es uno de los referentes de la Tricolor, gracias a su rodaje y categoría, que lo ha llevado a ser el capitán patrio en los pasados mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

A sus 36 años, Bryan ha tenido que asumir un nuevo puesto en la selección, ya que no goza de gran regularidad, lo cuál era consciente el volante que deja claro que mientras Luis Fernando Suárez lo requiera en la convocatoria, siempre va estar disponible.

Su enorme compromiso en el representativo patrio es un orgullo para propios y extraños, ya que se nota el amor del capi por el país, por lo que mientras miembros de la Selección Nacional y aficionados lo respalden, él seguirán dándolo todo sea jugando o no.

Incluso, Bryan sabe muy bien que ha servido de pararrayo en La Sele, ya que muchos aficionados piden que se haga a un lado y le de su espacio a un joven, debido que acusan que los veteranos son los que tienen a la Tricolor con un pie fuera de Catar.

Bryan Ruiz mandó un claro mensaje a sus detractores en la Selección Nacional, con el fin de dejarles saber que para él estar en el cuadro patrio es algo muy grande, por lo que continuará hasta que el entrenador lo desee.

«Si estuviera haciendo algo malo creo que no estaría aquí, siento que a veces sirvo de pararrayos, hay personas que creen que puedo aportar en La Sele, para mí la Selección Nacional es un orgullo, algo muy grande y difícil de explicar estar aquí, seguimos acá aportando en lo que se pueda, yo creo que siempre he intentado estar aquí aportando con la selección, la mayor parte jugando y sabía que esta eliminatoria sería algo así.

Dichosamente soy una persona de retos y no puedo decirle que no a un reto, si alguien confía en mí y en estos momentos están confiando en mí para estar aquí, sea apoyar o dirigir a mis compañeros o aconsejarlos en ciertos momentos, acá voy a estar. Hasta en algún momento el que esté a cargo me diga que no me va necesitar y con mucho gusto me haré a un lado satisfecho por todo mi esfuerzo», afirmó Ruiz.

La Tricolor tiene todo listo para enfrentar a Honduras este martes 16 de noviembre a las 7:00 pm en el Estadio Nacional, que lucirá sus mejores galas para el crucial duelo.