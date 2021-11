Redacción- Santos se caen de las nubes con goleada de 3-0 que los elimina de las semifinales de la Liga Concacaf.

Los canadienses saltaron al terreno de juego con la mirada fija en darle vuelta a los cartones y así pasar hacia las semifinales del torneo.

Puesto que en el duelo de ida terminaron cayendo 3-1 en la pizarra, aspecto por el cual desde el inicio del encuentro comenzaron a manejar los hilos de las acciones.

Esto les permitió generar las opciones más peligrosas de gol, con llegadas al último cuarto de cancha que inquietaban a la zaga tica.

Misma que se vio superada por primera vez al minuto 28 del primer tiempo, cuando Omar Browne se lució con un autentico golazo.

Debido a que el volante panameño se animó a rematar de primera intensión con su pierna izquierda desde fuera del área grande, remate que dejó sin opción al guardameta Kevin Ruiz.

Celebración que los llenó de confianza para seguir con la misma idea de juego para superar a los del caribe nacional.

Aunque fue hasta el minuto 65 del tiempo acumulado cuando el Forge logró darle un golpe casi letal al representativo costarricense.

Solo que el héroe de los canadienses en este caso fue Molham Babouli quien también hizo estallar la gradería con disparo de volea para el 2-0 momentáneo.

Sin embargo; el martes de pesadilla para el Santos aún no terminaba y sobre la recta final del encuentro un tico fue quien sentenció a los comandados por Erick Rodríguez.

Debido a que el joven Joshua Navarra cerró la pinza al minuto 82 para el 3-0 definitivo ante un centro rastrero desde la banda derecha que dejó sin opciones de intervenir a Ruiz.

⚽️ Goal @ForgeFCHamilton!

Joshua Navarro scores and now Forge FC is 4-3 up in the aggregate! | #SCL21 pic.twitter.com/F7fRhgrZGs

— Concacaf (@Concacaf) November 3, 2021