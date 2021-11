Segura pide que no se menosprecie labor de técnicos ticos

Redacción – El entrenador del Cartaginés, Geiner Segura, no se guarda nada y cataloga como una falta de respeto que se critique a técnicos ticos sobre los extranjeros, ya que considera que también han ido evolucionando conforme al tiempo.

Las llegadas de los españoles Iñaki Alonso al Saprissa y Albert Rudé a Alajuelense han hecho que muchos elogien las metodologías de trabajo de estos europeos y a la postre, le bajen el piso a los nacionales que también se esfuerzan con todo.

Para el líder del barco brumoso, los timoneles extranjeros que vienen al país merecen oportunidad, pero eso sí, pide que no se menosprecien a los costarricenses, que también van a suelo internacional a realizar pasantías con sus propios gastos.

Segura es fiel ejemplo de ese esfuerzo que hacen los entrenadores ticos, ya que señala que ha ido a países como Colombia y México para reforzar sus conocimientos.

Incluso, el estratega brumoso señala de falta de respeto cuando se le baja el piso a los ticos sobre los del exterior, debido que todos son profesionales. Además, recordó el caso de Benito Floro, que vino a Alajuelense y fue un fracaso rotundo.

Hace unos días, Christian Bolaños criticó a Mauricio Wright, al considerar que con la idea de juego que tenían con él le faltaban el respeto los rivales al Monstruo, mientras que con Iñaki Alonso todo cambió y ahora es otro Saprissa en cancha, eso es solo un ejemplo.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y no se guardó nada para defender a los técnicos nacionales, quiénes también evolucionan y se capacitan de gran manera.

«Yo sé que están preparados y sé que merecen su oportunidad, pero si le duele a uno que por ejemplo voy a Colombia o México con mis gastos, estuve con Diego Alonso que es un gran técnico en una pasantía, todos buscamos pero no se vale cuando se juzga por otras circunstancias a otros técnicos, me parece que es una falta de respeto, todos somos profesionales.

¿Quién tiene la verdad absoluta en el fútbol? Hay tantas verdades como entrenadores, algunos le va bien con un método y a otros bajo otro método, el jugador lo que tiene que hacer es adaptarse, trabajar y listo, es lo que me parece a mí. Pero eso que un jugador hable en tal lado, por acá o por allá, creo que eso no es bueno y nosotros le damos mucho apoyo a nuestro jugadores y les damos buenos trabajos también.

El resultado ya es otra cosa, aquí vino Benito Floro y le fue mal, a otros les va bien y a otros les va mal, por eso no se vale criticar y yo soy muy respetuoso con mis colegas, no me gusta, porque cada quién tiene su forma y su metodología que se respeta, pero no nos digan que el técnico nacional es un entrenador que no se capacita, nosotros también evolucionamos y ahora estoy buscando una nueva pasantía, estamos en constante preparación también, vamos a prepararnos afuera», afirmó Geiner Segura.