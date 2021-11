Florenses tendrán más de 800 fanáticos en el Coyella Fonseca

Redacción – Fiel a su estilo polémico, Jafet Soto le tiró con todo al Sgobierno de Carlos Alvarado, a quiénes acusa de no importarle el desarrollo del fútbol nacional y de tampoco mostrar importancia en muchas otras actividades económicas del país.

Soto no se guardó nada contra las autoridades gubernamentales, que intermedio del Ministerio del Deporte le informaron a la Unafut de un cambio de última hora para el regreso de los aficionados a las gradas de diferentes estadios en la fecha 20.

Las autoridades determinaron que si los seguidores presentan el Código QR se permitirá un 25% del aforo. Pero si no lo presentan se puede recurrir solo a un aforo del 15%, dicha medida es catalogada como poco seria por Unafut.

Esa medida fue catalogada por el gerente general florense como una ocurrencia como la del Código QR, que molesta mucho, ya que han tenido que adaptarse a un nuevo estilo para trabajar por causa de la pandemia del Covid-19.

Pero todo no queda ahí, ya que Soto es enfático que en la directiva del Herediano sabían que algo así podía suceder, por lo que ellos hicieron fue hacer el protocolo de ingreso de aficionados basado con un aforo del 15% en el Estadio Coyella Fonseca.

Jafet Soto habló con Teletica Radio y reveló que en el equipo que nació grande preveían que las autoridades saldrían con una sorpresa, por lo que tomaron medidas.

«Me va a decir arrecho, pero nosotros lo hicimos a un 15% y no tendríamos problemas, porque sabíamos que esto podía pasar, porque sabemos como han manejado en el gobierno este tipo de situaciones, no les ha importado el fútbol y no les ha importado nada, porque le han restado importancia a restaurantes, sodas, cines, teatros y una tienda, nada les ha importado.

Absolutamente nada, entonces yo creo que al gobierno no le importa, pero a nosotros sí, entonces sabemos que mejor prevenir que lamentar y entonces sabíamos que algo podía brincar, entonces nosotros preparamos nuestro aforo para un 15% y sinceramente tendríamos problemas con un 3% o 4% pero ya estamos viendo como lo solucionamos, realmente hicimos todo para recibir un 15% y estamos viendo como hacemos, porque tendría de 15 a 20 personas que están pasando el 15%», dijo Soto Molina en una charla con Teletica Deportes Radio.

Herediano habilitó los espacios en las graderías exclusivamente para sus socios, que llenaron un formulario que les enviaron a su respectivo correo. Esta prioridad se les da por la fidelidad que mostraron en medio de la pandemia, que atormentó a todo el mundo.