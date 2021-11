Pese a estar fuera del canal, el narrador podrá continuar participando en el programa Fútbol x Dentro

Redacción- El día de hoy, se confirmó que el conocido periodista de Tigo Sports, Josué Quesada fue despedido del canal, así lo confirmó el gerente de Tigo Sports, Marco Silva al medio de comunicación nacional La Teja.

Silva, afirmó que pese a estar fuera del canal, el narrador podrá continuar participando en el programa Fútbol x Dentro.

“El señor Josué Quesada no trabaja para Tigo Sports, trabaja para Kristian Mora. Tigo Sports tiene un contrato con el señor Kristian Mora para la producción de contenido deportivo para nuestro canal. Tigo Sports sí solicitó a Kristian Mora que Josué Quesada solo participe en Fútbol x Dentro. La razón: la empresa no comparte juicios de valor, opiniones ni conductas que ha expresado el señor Quesada. No queremos que la marca se relaciones con criterios personales de Josué”, expresó Silva a La Teja

Según el medio de comunicación antes mencionado, al canal no le gustaron muchas actitudes que tuvo Quesada las últimas semanas. Asimismo, lo que terminó de molestar a los trabajadores de Tigo Sports, fue la participación que tuvo el periodista en el programa Gradería Popular, de TD Más, el cual, fue invitado para comentar el clásico nacional.