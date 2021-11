En la nueva película se podrán ver viejos villanos como Electro y Doc Ock

El filme se estrenará el próximo 17 de diciembre

Redacción- Spider-Man No Way Home, es una de las películas más esperadas de los fans del Universo de Marvel y se podría convertir en una de las más vistas en su estreno. El actor, Tom Holland afirmó que los fanáticos tiene que estar preparados, pues esta no será una película divertida y considera que será oscura, triste y conmovedora.

El inglés dio a conocer toda esta información en una entrevista que tuvo con la revista británica Total Films.

«Lo que realmente sorprenderá a la gente es que esta película no es divertida..Será la más oscura y triste, va a ser realmente conmovedor. Verás a los personajes que amas pasar por cosas por las que nunca desearías que pasaran. Y estaba realmente emocionado de inclinarme hacia ese lado de Peter Parker. Peter Parker es siempre alguien que está mirando hacia arriba. Siempre es muy positivo. Siempre dice, ‘Puedo arreglar esto. Puedo hacer esto’. Mientras que en esta película, siente que ha conocido a su pareja. Él dice, ‘No sé qué hacer’. Ese era un aspecto del personaje que nunca había visto antes, y estaba muy, muy emocionado de intentar abordarlo» expresó Tom a Total Films

De igual forma, el actor volvió a reiterar una vez más ni Andrew Garfield y Tobey Maguire participarán en este filme.

«La gente no me cree cuando digo que Maguire y Garfield no volverán. Pero la gente tendrá que creerme en algún momento», afirmó Holland

Holland también habló sobre los villanos que tendrá esta nueva película del universo de Marvel comoElectro y Doc Ock, además, expresó que significó mucho para él la unión de tres generaciones de Spiderman y que será un momento en la historia del cine.

El nuevo Peter Parker finalizó la entrevista con la siguientes palabras:

«No he visto la película todavía, pero he visto partes de la película, y es el mejor trabajo que hemos hecho. Es la mejor película de Spider-Man que hemos hecho. Realmente no creo los fanáticos están listos para lo que han reunido. Sé que no estoy listo, y sé que va a ser brutal»

La película se estrenará mundialmente en los cines el próximo 17 de diciembre.