Los cantantes iniciaron su relación en el 2019

Redacción- ¡Es oficial! Una de las parejas más queridas del momento, decidieron terminar su relación, tras dos años de noviazgo. La ex-pareja lo confirmó mediante una publicación en sus cuentas de Instagram.

En el comunicado, ambos expresaban que pese a que la relación romántica terminó, seguirán teniendo una relación como mejores amigos.

«Hola chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro. Camila y Shawn», expresaron los cantantes

Mucho antes de iniciar su relación, la cubana y el canadiense, era amigos muy cercanos, incluso en el 2015 cuando hicieron su primera colaboración con la canción I Know What You Did Last Summer, surgió el rumor de una posible relación, sin embargo ambos negaron tener algo.

Ambos artistas se conocieron en el 2014, en un tour del también cantante Austin Mahone, en ese momento, la pelinegra todavía pertenecía al grupo «Fifth Harmony» y mantenía una relación sentimental con Mahone, por otro lado, el canadiense era una estrella de la plataforma Vine, en la cual, cantaba covers de distintas canciones.

A finales del 2017, Shawn sorprendió a todo el mundo en una entrevista a The New Paper, en la cual, confesó que Camila podría ser una persona que la veía como futura pareja, aunque volvió a asegurar que solo eran amigos.

Y no fue hasta el 2019, tras una colaboración de la exitosa canción Señorita, que la química entre ambos explotó e iniciaron su noviazgo. A lo largo de su relación, se pudo apreciar el amor y el cariño que ambos se tenían, siempre se apoyaban y defendían, eso hizo que se convirtieran en los favoritos del público.