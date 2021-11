«La Roca» confirmó que su productora utilizará pistolas de goma en lugar de armas reales

Redacción- El famoso actor de Hollywood, Dwayne Johnson​, popularmente conocido como «La Roca», anunció este pasado 5 de noviembre, que no volverá a usar pistolas reales en sus películas, luego del trágico accidente que tuvo Alec Baldwin en el set de grabación de su película «Rust».

El californiano, afirmó su posición sobre el uso de las armas reales en las películas, durante el estreno de su nuevo filme «Red Notice» en Los Ángeles.

“Perdimos una vida. Mi corazón está con su familia y con todos en el set. También conozco a Alec desde hace mucho tiempo”, expresó Johnson​ a Variety

Además, confirmó que su productora utilizará pistolas de goma en lugar de armas reales.

“No puedo hablar por nadie más, pero puedo decirles, sin un ausencia de claridad aquí, que cualquier película que llevemos adelante con Seven Bucks Productions, cualquier película, cualquier programa de televisión o cualquier cosa que hagamos o produzcamos, no usaremos armas reales en absoluto.. No nos vamos a preocupar por los dólares, no nos preocuparemos por lo que cueste», dijo Johnson​

Asimismo, los fans de La Roca, están más que felices de verlo actuar en una misma película con las grandes estrellas como Ryan Reynolds y Gal Gadot.

¿Qué pasó con Alec Baldwin?

El pasado 21 de octubre, Alec Baldwin, reconocido actor de Hollywood, se convirtió en el protagonista de cientos de titulares tras hacerse pública la muerte de una mujer en el rodaje de la película “Rust”, esto fue provocado por el actor tras disparar una pistola que se suponía no debía estar cargada.

Este trágico incidente tuvo lugar en, en el estado de Nuevo México, Estados Unidos durante la filmación de la nueva cinta «Rust», la fallecida es Halyna Hutchins, directora de fotografía que participo en filmes como “El sombrerero loco”, “archienemigo”, “labor” y muchas otras, siendo la mas reciente la que le costó la vida.