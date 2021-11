Matarrita desmiente choque con Navas

Redacción – ¿Tuvo Rónald Matarrita un problema con Keylor Navas? Esa es la pregunta que se hacen muchos costarricenses, por lo que el lateral izquierdo salió aclarar los rumores que se esparcieron en las diferentes redes sociales.

Matarrita fue señalado de haber tenido un supuesto encontronazo con el arquero de La Sele en el medio tiempo del partido ante Estados Unidos en Columbus, Ohio. Lo cuál había causado un enorme malestar en el grupo patrio.

Rumores dejaron saber que el futbolista del FC Cincinnati tenía mal ambiente en la Tricolor, lo cuál fue desmentido categóricamente por el lateral zurdo de 28 años.

Incluso, el originario del cantón de San Ramón afirma que puede jurar que no tuvo ningún problema con Keylor ni mucho menos. Eso sí, deja claro que esta clase de chismes son con los que tienen que lidiar en La Sele, debido a la difícil situación que viven.

Rónald Matarrita habló con Deportivas Columbia y señala que no pasó nada con Navas, más bien afirma que deben saber manejar la presión en el cuadro patrio.

«No pasó absolutamente nada, creo que gente sin sentido quiere afectar el grupo y puedo jurar que no pasó absolutamente nada, ningún reclamo de nadie hacia mí ni pelea de ninguno de los jugadores, así que es totalmente mentira. Absolutamente nada pasó, se lo pueden preguntar a Keylor Navas y no pasó nada, siempre llega alguien que te dice que fue lo que pasó, pero son cosas que pasan y la gente interpreta las cosas diferente, son cosas con las que hay que lidiar, aguantar presión, la gente está muy susceptible a malos entendido porque las cosas no se están dando, independientemente de eso, nosotros siempre unidos dentro el camerino y dispuestos hacer las cosas bien», afirmó Matarrita a Deportivas Columbia.

El lateral llegó al país este 8 de noviembre, con el fin de unirse a los trabajos con La Sele, que se jugará la vida ante Canadá y Honduras en la eliminatoria.