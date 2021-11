Redacción- ¡Escándalo! La exitosa cantante Britney Spears afirma que su madre, Lynne Spears, fue quien le dio la idea a su padre, James Spears, sobre la tutela, y que ella arruinó su vida.

Spears contó todo sobre este tema en una publicación de su cuenta oficial de Instagram, sin embargo, la publicación fue eliminado minutos después.

«Mi papá puede haber comenzado todo esto 13 años atrás, lo que le gente no sabe es que mi mamá fue quien le dio la idea (a James), nunca recuperaré esos años..Ella secretamente arruinó mi vida.. Sabes lo que hiciste, mi papá no es lo suficientemente inteligente como para pensar en una tutela, pero esta noche sonreiré sabiendo que tengo una nueva vida por delante» Había escrito Britney en su publicación

