Actualmente Rees se encuentra en Eliat, Israel para representar al país en Miss Universo

Redacción- La hermosa Miss Costa Rica 2021, Valeria Rees, ha superado grandes barreras, hace 5 años sufrió de anorexia, sin embargo, eso no la detuvo y logró conseguir un balance en su vida, y actualmente es la fundadora «Open Cage Foundation» que brinda herramientas para mejorar el estilo y calidad de vida de personas con alto riesgo de TCA’s (Trastornos de conducta alimentaria).

En un testimonio que compartió la modelo en la pagina de Instagram de su fundación, Rees contó que todo comenzó cuando tenía aproximadamente 20 años e inició a ejercitarse excesivamente sin alimentación apropiada, con ganas de calzar dentro de un estereotipo en mi ambiente laboral.

«La falta de información sobre salud y las consecuencias de una mala nutrición y un bajo peso fueron lo que me causó caer en un trastorno de la conducta alimentaria. Para mí, fue impactante porque no sé en qué momento caí en la obsesión y en la búsqueda de control en mi vida….mi vida se volvió un conteo de calorías sin fin y me llené de una extrema sensación de culpa por alimentar mi cuerpo» detalló Rees

Tiempo después la modelo, tuvo que buscar ayuda profesional, porque debido a la anorexia, no menstruaba y le comentaron que algunos órganos internos podría comenzar a fallarle y ahí fue cuando Rees decidió cambiar. Su procesó duró dos

«El proceso duró dos años, con muchas recaídas, problemas con el autoestima, y consecuencias físicas como daño en los dientes, cabello opaco, vellos pequeños alrededor de todo mi cuerpo, ataques de ansiedad, taquicardias y riesgo de infertilidad, pero si puedo decir hoy en día que logré encontrar el balance necesario para volver a disfrutar mi vida!” expresó Rees

Ahora, tiempo después la bella estudiante de derecho, quiso compartir con seguidores un importante mensaje sobre la salud mental y enseñó la diferencia que tuvo con su cuerpo.

«La chica de la izquierda siempre creyó merecer el mundo por que estaba haciendo lo “correcto” para encajar, hasta maltratarse si fuera el caso, no comía mas de 500 calorías al día, no comía carbohidratos, hacía ejercicio todos los días, no comía grasas ni comida “chatarra”, contaba todas las calorías que podía y todo era “light” entro otras cosas que por seguridad no se deben mencionar»

Asimismo, destacó que la cultura dieta está muy normalizada y que muchas cosas que mencionó parecer normales, cuando no lo son. Además, compartió lo que ha sido su proceso a Miss Universo.

«Durante mi proceso a Miss Universo he recibido un sin fin de comentarios, por su puesto de mi apariencia física, pero ya no afectan ya que he madurado bastante y tengo presente que hay muchas personas que proyectan sus inseguridades en los demás, sin embargo me sorprende como sin tacto alguno creen que es normal negarme ciertos alimentos por asumir que hago dietas extremas o bien sorprenderse cuando me ven comer de todo»

Rees finalizó con un mensaje donde destacó que nuestro cuerpo es nuestro hogar.

Si la Valeria de ese entonces supiera que cuando iría a Miss Universo no se maltrataría y mas bien nutriría su cuerpo no lo creería. Chicas y chicos, maltratarse por encajar en un estándar no refleja nada mas que infelicidad, está bien tener objetivos, está bien querer sentirse guapa y guapo, pero que lo que hagas para obtenerlo no te dañe, y que la belleza externa nunca va a pesar mas que la interna.. Trátate con amor, tu cuerpo es tu hogar»