Vargas no pierde la ilusión de representar al país

Redacción – El defensor costarricense, Juan Pablo Vargas, deja claro que los ticos pueden pensar lo que quieran de la Tricolor y su actual situación en la eliminatoria, donde el país vive un momento que tiene pesimista y negativa a la afición.

Vargas llegó al país este lunes 8 de noviembre proveniente de Colombia, donde milita en el Club Millonarios de la primera división, donde goza de gran regularidad y es considerado como uno de los mejores defensores de la liga cafetera.

Desde buenas coberturas, barridas acertadas sin cometer falta y sobretodo mucha garra en la cancha, son el sello del defensor de 26 años, que con su 1,92 metros se ha dado a respetar con «Millos» donde goza de la confianza del timonel, Alberto Gamero

Esos ha ayudado para que el formado en Alajuelense contabilice en el semestre un total de 1260 minutos en 14 partidos, donde ya ha dado dos asistencias. Esos números hablan muy bien del costarricense.

En las últimas convocatorias de la Tricolor en septiembre y octubre ha estado presente en las convocatorias, pero lamentablemente ha tenido que ver los juegos en la banca. Eso ha generado molestia en muchos costarricenses, que desean verlo en acción.

No ver minutos ha hecho que muchos ticos señalen en redes sociales, que Vargas no es los consentidos a lo interno de La Sele y por eso no ve minutos. Pero lo cierto, es que los defensores centrales titulares de Suárez son Óscar Duarte y Francisco Calvo.

Pese a esa situación de no gozar de acción en la Selección Nacional, el defensor no pierde la ilusión y anhela con ver minutos en los juegos venideros, ya que Costa Rica actualmente es quinta con solo 6 puntos, por lo que deben hacer un gran papel.

Juan Pablo Vargas habló en su llegada al país y afirma que la afición tiene el derecho de pensar lo que quiera sobre La Sele y su situación en la octagonal de Concacaf.

«No hablamos de eso, hablar de negativismos es traerlo hacia nuestras vidas y atraerlo con la mente, en este momento hay gente que puede opinar lo que guste, creo que tienen el derecho de pensar que no vamos a clasificar al Mundial y no jugamos bien, tienen todo el derecho. Nosotros adentro sabemos que estamos entregándolo todo y podemos sacar adelante todo como grupo y unidos», afirmó Vargas a Tigo Sports.

La Sele poco a poco empieza q completarse de cara a los enfrentamientos ante Canadá el 12 de noviembre y Honduras el día 16 del presente mes.