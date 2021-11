Ramírez subió un video a sus redes sociales contando su experiencia

Redacción- El conocido cantante nacional de la banda Percance, Esteban Ramírez, subió un video a sus redes sociales, contando el mal rato que pasó en un aeropuerto mexicano.

Al tico lo retuvieron en el aeropuerto de México, y contó que él ya estaba preparado por si algo así le llegaba a pasar y andaba en su celular, el lugar donde se iba a hospedar, ticket de regreso y la invitación, ya que el grupo Percance iba a presentar su nueva canción en México y tendrían una gira de medios.

Ramírez contó que él se mantuvo tranquilo cuando lo llevaron al cuarto de migración el cual describió como «tenebroso», y que el oficial que lo atendió no era para nada «amable». Le pidieron entrar a un cuarto sin el teléfono y llenar unos documentos y ahí mismo vio que habían como 30 personas más de distintas nacionalidades.

«El ambiente era tenso, porque había gente que parecía que tenían dos días de estar ahí, maes, una caras y todo, entonces yo estaba preocupado, ¿que va a pasar? y sin derecho a preguntar porque todos estaban bravos, ahí todos estaban bravos y en eso sale un puertoriqueño con dos de seguridad pegando gritos.. Yo me quede como mae que está pasando aquí y en eso también sale un español pegando gritos» contó Ramírez

Asimismo, mencionó que él ya había viajado en varios ocasiones a Mexico y nunca le había pasado que lo trataron así. Cuando Ramírez entró al cuarto, lo primero que le preguntaron era que sí era su primera vez en Mexico a lo que el tico respondió que no.

«Le digo no señora yo he venido como 15 veces, y me dijo: «en el pasaporte no lo veo», Ah es que ese pasaporte es el nuevo, tengo este otro que es el que está vencido pero aquí es donde tengo la visa americana» dijo Ramírez

Al parecer, los de seguridad le dieron a entender a Ramírez que si presentaba la visa americana, era más sencillo el proceso de entrar a México.