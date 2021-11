El artista británico sufre lupus eritematoso cutáneo crónico

Redacción- El conocido cantante británico, Seal, se encuentra de vacaciones en el país disfrutando de las hermosas playas, y una fan del artista, lo grabó mientras comenzó a cantar en un restaurante en la bella zona de Playa Brasilito, Guanacaste.

Al británico se le pudo ver muy feliz al lado de sus seres queridos, mientras cantaba la icónica canción «Stand By Me», en el video, se puede apreciar como todos en el restaurante acompañaron al artista en la canción.

Seal cantando en La Patagonia en Brasilito 🇨🇷 pic.twitter.com/rLYmHLfRGW — Pri (@Plisanka) November 18, 2021

En 1990 su carrera empezó a despegar. En 1992 cantó la canción Who Wants to Live Forever junto con Queen en el concierto en tributo a Freddie Mercury. Ese mismo año recibió el premio al mejor cantante masculino en los Brit Awards.

El intérprete de Kiss From a Rose, sufre de lupus eritematoso cutáneo crónico, una enfermedad autoinmune de la piel que provoca la inflamación de los vasos sanguíneos y que puede llegar a dañar también a los órganos que se alimentan de estos.

Por lo tanto, las cicatrices que tiene el cantante en la cara son consecuencias de lo que puede llegar a provocar esta enfermedad, pese a esto, el artista nunca ha parado de triunfar tanto personal como artísticamente.