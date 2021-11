Redacción- El volante ofensivo costarricense Elías Aguilar sigue brillando con su talento en el fútbol de Corea del Sur y este domingo registró una nueva asistencia.

Misma que se dio en el juego que disputó el Incheon United ante el Gangwon FC y que finalizó con empate de 1-1.

Resultado que les permite estar alejados de los puestos de descenso a falta de tan solo dos jornadas para que cierre la liga de primera división surcoreana.

Por lo que el objetivo de evitar caer en la llamada K-League 2 está prácticamente cumplido, en gran medida gracias a la colaboración del tico.

Quien figura como el séptimo mejor asistidor de la competición al registrar seis pases a gol en lo que va de la campaña.

Cifra nada despreciable, puesto que solo se encuentra a cuatro unidades del líder en ese rubro que es el brasileño Murilo.

Mientras que a nivel de goles ha logrado vulnerar las redes contrarias en cinco oportunidades, por lo que en total contabiliza 11 participaciones en goles de su club.

No obstante, estas destacadas cifras no le valen al costarricense para ser tomado en cuenta por el seleccionador de La Sele, Luis Fernando Suárez.

Estratega que desde su llegada al país ha obviado de las convocatorias a futbolistas como el propio Aguilar y Cristopher Núñez, quienes tienen regularidad como legionarios.

Además de que su puesto natural es como volante 10, espacio que la Tricolor no ha logrado consolidar a un futbolista por la caída en rendimiento de Bryan Ruiz.

⚽️ 78' GOAL | Gangwon FC 1-1 Incheon United

⚖ Kim Hyun scores in his third straight game to level.

📺 Watch 𝗟𝗜𝗩𝗘: https://t.co/A2QSGWlehT #KLeague | #K리그 | #GANvINC pic.twitter.com/sana05U2Sa

— K League (@kleague) November 7, 2021