Redacción- ¡Es oficial! El director y guionista de la exitosa serie de Netflix «El Juego del Calamar» Hwang Dong Hyuk, confirmó que habrá segunda temporada, la cual, continuará con la historia del protagonista principal Gi Hun.

Luego de un sin fin de rumores sobre la posibilidad de que la historia continuara, el pasado lunes 8 de noviembre el equipo de la serie surcoreana participó en un screening especial organizado por Netflix en Los Ángeles, y el director dio unas declaraciones.

«Ha habido mucha presión, mucha demanda y mucho amor para una segunda temporada. Siento que no nos han dejado demasiada elección, así que diré que sí, efectivamente, habrá una nueva temporada. Ahora mismo está en mi cabeza. Estoy en pleno proceso de planificación. Pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo llegará o qué pasará en ella. Sólo os prometo esto: Seong Gi-Hun volverá y hará algo por el mundo», afirmó Hwang Dong Hyuk

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021